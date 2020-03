Ascolti tv 25 marzo 2020: il Grande Fratello Vip torna a vincere

Ascolti tv mercoledì 25 marzo 2020: i dati della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip

Buoni risultati per il Grande Fratello Vip. Il reality show di Alfonso Signorini ha vinto la serata degli ascolti tv di mercoledì 25 marzo 2020. Il programma ha appassionato 4.048.000 telespettatori con il 19.15% di share. Ha così battuto Rai Uno che, con Stanotte a Venezia con Alberto Angela, non è andato oltre 3.193.000 persone e il 12.35%. Per quanto riguarda il preserale, anche Striscia la notizia è tornata a vincere. Il tg satirico di Antonio Ricci ha avuto la meglio sui Soliti Ignoti in replica. La trasmissione guidata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker è stata seguita da 5.970.000 con 18.90%.

Ascolti tv Canale 5: male le repliche de Le ali della vita

Non stanno riscuotendo grandi consensi le repliche de Le ali della vita, la fiction con Sabrina Ferilli e Virna Lisi. Andata in onda per la prima volta nel 2000 la serie è stata programmata su Canale 5 al posto di Uomini e Donne. Ma le puntate non vanno oltre il 9% di share. Risultati diversi per gli altri format della rete: Beautiful, Il Segreto e Una vita raccolgono circa 3 milioni di persone davanti allo schermo. Stesso risultato per Barbara d’Urso e il suo Pomeriggio 5 dedicato interamente all’emergenza Coronavirus.

Buoni ascolti anche per Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Il Covid-19 fa volare anche gli ascolti tv de La vita in diretta, con più di 3 milioni di telespettatori. La seconda parte è però più seguita della prima, quella che sostituisce Vieni da me di Caterina Balivo dalle 14 alle 15.40.