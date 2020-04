Ascolti tv 25 aprile 2020: Ciao Darwin e Soliti Ignoti imbattibili anche in replica

Ascolti tv sabato 25 aprile 2020, la sfida della prima serata: Ciao Darwin continua a vincere anche in replica

Oggi gli ascolti tv premiano ancora una volta Paolo Bonolis e il suo Ciao Darwin. Il sabato sera in quarantena vuol dire repliche: su Canale 5 proseguono le puntate di Ciao Darwin – Terre Desolate, Rai 1 invece ieri ha puntato su Massimo Ranieri. Il suo Stasera sogna è stato seguito da 3.272.000 spettatori pari al 13.3% di share. Ciao Darwin invece ha convinto 4.795.000 spettatori, con il 19.2% di share. Ma oltre a Bonolis c’è anche un altro conduttore che continua a vincere e convincere il pubblico anche in replica. Stiamo parlando di Amadeus con I Soliti Ignoti, il preserale di Rai 1 che ha conquistato l’affetto degli italiani che continuano a preferirlo pure in replica alle puntate inedite di Striscia la notizia. Vi lasciamo adesso a tutti gli ascolti tv del 25 aprile 2020 per vedere cosa è successo nella giornata di ieri!

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 25 aprile 2020, tutti i dati

Scopriamo adesso tutti gli ascolti tv di sabato 25 aprile dei restanti canali televisivi escluse le principali reti, ovvero Rai 1 e Canale 5 che abbiamo già esaminato. Questi i dati:

Rai 2 – Petrolio Antivirus: 1.276.000 di spettatori e il 4.7% di share;

Rai 3 – I Topi: 1.315.000 di spettatori e il 4.7% di share;

Rete 4 – La Ciociara: 1.031.000 di spettatori e il 4.1% di share;

Italia 1 – Robinson Crusoe: 1.846.000 di spettatori e il 6.5% di share;

La7 – Il Gigante: 503.000 spettatori e il 2.2% di share;

TV8 – Agente 007 – Moonraker: Operazione Spazio: 519.000 spettatori e l’1.9% di share;

Nove – The Missing: 351.000 spettatori e l’1.4% di share.

Ascolti tv 25 aprile 2020 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale