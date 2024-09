Ascolti tv 25/9, Alessandro Siani vs. Fiorello: chi ha perso (di poco)

È scontro tra palinsesti: mercoledì 25 settembre 2024 Rai1 ha battuto Mediaset. Il film di Alessandro Siani, Tramite Amicizia, ha interessato più di 2 milioni di telespettatori, per un totale di share pari al 13%. La terza puntata de I Fratelli Corsaro, in onda su Canale 5, ha ottenuto uno share dell’11,7%. Male quindi per la serie-tv con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia, battuta in real time dalla Rai.

Non male anche per Rai3, che con Chi l’ha visto vanta 1.622.000 spettatori e un 10,8 % di share. Flop Rete4: Paolo Giordano ottiene solamente il 5,9 % di share. È andata peggio a La7, dove il programma 100 Minuti ha raggiunto i 833.000 spettatori e il 4,8 %, seguito a ruota da Innocenti Bugie su Tv8, che ha raccolto il 2,8 %. Male male anche sul Nove per Nove Comedy Club dove Lastrico – Il metodo stanilastrico ha raccolto 458.000 spettatori e un 2,6 % di share.

A chiudere, leggermente in salita, è Real Time con Matrimonio a Prima Vista: il primo episodio ottiene il 3,1 %, mentre il secondo il 4,4 %.

Ascolti tv, Access Prime Time: Amadeus crolla, Affari Tuoi vola

Continua il successo di Stefano De Martino, alle redini di Affari Tuoi. Una nuova puntata, ben il 24,9 % di share. Non male anche per Cinque Minuti andato in onda su Rai1, che ha interessato 4.188.000 spettatori, ottenendo il 21,5 %. Mediaset in netta inferiorità: Striscia la Notizia al 15%, mentre Rete 4 con 4 di Sera al 4%.

Sul Nove le cose Amadeus è in picchiata: Chissà Chi è ottiene il 3,6 % (741.000 spettatori), battuto di un solo punto da Casa a Prima Vista (3,7%).

Ascolti tv: al preserale top Reazione a Catena, flop Tv8 e Nove, al 3,9%

Il preserale di mercoledì 25 settembre ha visto svettare Rai1 con Reazione a Catena, con il 24,4% di share. Meno bene Canale 5 con Gira La Ruota della Fortuna al 17,4%. Sicuramente se l’è vissuta peggio il Nove, dato che Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha ottenuto il 3,9%. 4 Ristoranti con Borghese, su Tv8, perde tutto al 2,4%.

Ascolti tv, daytime Pomeriggio: Uomini & Donne batte GF, Balivo sottotono

Il pomeriggio di mercoledì 25 settembre ha visto una Mediaset in netta ripresa rispetto alle fasce precedenti. Programmi come Uomini & Donne e il Grande Fratello conquistano il pubblico e hanno raccolto rispettivamente il 21,5% e il 19,7%. Meno bene Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino, che alla fine ottiene in media il 12,2%.

Sulla Rai le cose vanno decisamente peggio: La Volta Buona di Balivo scende al 10,7%, anche se La Volta Magazine ottiene il 13,9%.