Ascolti TV 25/8: Brave Ragazze, Segreti di Famiglia. Chi ha vinto

C’è poco da fare, gli ascolti della prima serata ancora stanno soffrendo l’estate. Finché non arriva settembre e non ricominciano reality, talent e compagnia cantante, si va avanti a repliche. Sono sempre le fiction turche che la fanno da padrone, il successo di Mediaset resta invariato.

Tutti i dati relativi alla prima serata di Domenica 25 Agosto:

Nella serata di ieri, domenica 25 agosto 2024, su Rai1 Brave ragazze con Ambra Angiolini e Serena Rossi, ottiene 1.362.000 spettatori (11.2%). Su Rai2 l’appuntamento con CSI: Vegas fa a malapena 491.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le inchieste di FarWest – Il Racconto interessano 544.000 spettatori (4.8%). L’approfondimento continua su Rete4 con Stasera Italia – L’Attacco che informa 450.000 spettatori (3.6%). Canale5 conferma la passione per la serie turca Segreti di Famiglia con ben 1.746.000 spettatori (15.1%) . Enrico Papi su Italia1 con Tilt – Tieni il Tempo conferma 606.000 spettatori (6%). La7 manda in onda la biografia Diana – La Storia Segreta di Lady D ma convince pochi, con solo 289.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 continuano le repliche di Italia’s Got Talent – Best Of che crollano a 337.000 spettatori (2.9%). Sul Nove i viaggi culinari di Little Big Italy appassionano 415.000 spettatori (3.4%).

Ascolti Tv Domenica 25 Agosto: access prime time

Mancano poche settimane all’inizio dei nuovi palinsesti del preserale. Su Rai 1 sta per tornare Affari Tuoi con De Martino e su Canale 5 sta per ricominciare la Ruota Della Fortuna, chissà di quanto cambieranno i dati rispetto a quelli estivi.

Su Rai1 Reazione a Catena ha appassionato 2.740.000 spettatori (23.3%) e a seguire Techetechetè conferma 2.475.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 continuano le repliche di The Wall che appassionano 1.571.000 spettatori (13.7%). A seguire i video divertenti di Paperissima Sprint intrattengono 2.158.000 spettatori (15.6%). .

Ascolti Tv Domenica 25 Agosto: il pomeriggio

Rai1 continua con il meglio di Domenica In e ottiene 1.226.000 spettatori (11.7%). A seguire Un’Estate Italiana totalizza 869.000 spettatori (9.2%) e ci riprovano con Techetechetè Extra facendo comunque meno del preserale, con 1.181.000 spettatori (13.3%). Su Canale 5, ascolti tiepidi per tutte le soap che si aggirano tutte intorno agli stessi numeri. Beautiful fa 1.728.000 spettatori (15.7%), My Home My Destiny conferma 1.604.000 spettatori (15.7%) e La Promessa totalizza 1.508.000 spettatori (16%). A seguire il film Windtsorm 3 – Ritorno alle origini appassiona 822.000 spettatori pari al 9.3%.

Ascolti Tv Domenica 25 Agosto: la mattina

Vista Mare su Rai Uno ha fatto viaggiare con la fantasia lungo le nostre coste ben 915.000 spettatori (18.9%), a seguire A Sua Immagine ha interessato 1.122.000 spettatori (17.8%). Dopo la Santa Messa, Linea Verde Estate raccoglie 2.363.000 spettatori (21.9%). Su Canale5 dopo il TG e la Santa Messa Le Storie di Melaverde intrattengono 766.000 spettatori (12.3%) nella prima parte e salgono a 1.130.000 spettatori (16.5%)nella seconda parte, mentre Melaverde totalizza 1.718.000 spettatori con il 18.7%.