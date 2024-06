Ascolti tv 25/6: Euro 2024, Bardot, Giletti, Branchetti… Tonfi e botti

Il match di Euro 2024 Inghilterra-Slovenia (Rai Uno) vince in scioltezza la prima serata con 4.5 milioni di utenti e il 24.5% di share. Male Bardot (Canale Cinque), con 1.5 milioni di spettatori (9%). Ottimo risultato di Giletti che con Speciale Ustica: una breccia nel muro (Rai Tre) ha raccolto quasi 1.3 milioni di persone (8.1%). Bene anche Le Iene Inside su Italia Uno (8.3%) e Boss in incognito in replica su Rai Due (7.4%). Continua ad arrancare invece È sempre Cartabianca su Rete Quattro (5.9%).

Tutti i dati relativi alla prima serata di martedì 25 giugno 2024:

Rai Uno: Euro 2024 Inghilterra-Slovenia ha conquistato 4.555.000 spettatori (24.5%);

Ascolti tv martedì 25 giugno: access e prime time

Reazione a Catena saldamente davanti a Caduta Libera in replica.

Canale 5: Paperissima Sprint ha totalizzato 2.484.000 spettatori (13.3%);

ha totalizzato 2.484.000 spettatori (13.3%); Rai Uno: Reazione A Catena ha raccolto 2.384.000 spettatori (20.5%) nella prima parte e ne ha avuti 3.268.000 (23.1%) nella seconda;

Ascolti tv martedì 25 giugno: pomeriggio

L’Estate in Diretta surclassa Pomeriggio 5 News nella parte centrale finendo per staccarlo a fine puntata di circa 5 punti di share.

Rai Uno: Un Passo Dal Cielo ha convinto 1.143.000 spettatori (10.8%) nel primo episodio e 979.000 spettatori (11.4%) nel secondo episodio;

ha convinto 1.143.000 spettatori (10.8%) nel primo episodio e 979.000 spettatori (11.4%) nel secondo episodio; Rai Uno: Estate In Diretta ha informato 884.000 spettatori (11.5%) nella prima parte e ne ha avuti 1.558.000 (17.9%) nella seconda;

Ascolti tv martedì 25 giugno: mattina

Bene Camper intorno al 18%.