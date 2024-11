Ascolti tv 25/11: Amica Geniale, Talpa, Giletti, Matano… Flop e botti

Ascolti tv prime time di lunedì 25 novembre 2024 – Domina Rai1 con L’amica geniale 4 che ha raccolto 3.403.000 telespettatori e il 20.1% di share. Su Canale 5, La Talpa – Who is the Mole, che ha chiuso anticipatamente, ha radunato solamente 1.603.000 utenti , share 12.8%. Il reality ha deluso: un esperimento fallito.

Molto bene su Rai2 Ale e Franz in garado di far ridere 1.375.000,spettatori, 7.7% di share. Ottimi risultati anche per La7: La Torre di Babele – Giubileo santo e dannato ha conquistato 900.000 telespettatori, share 4.7%. Sorride anche Tv8: la GialappaShow ha intrattenuto 876.000 utenti, share 5%.

Ascolti tiepidi per Italia1 che ha proposto il film La furia dei Titani: 806.000 telespettatori, share 4.5%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha informato 776.000 persone, share 5.5%. Ancora deludente su Rai3 Massimo Giletti con Lo stato delle cose: 721.000 spettatori, 4.5% di share. A chiudere Nove: Little Big Italy è stato guardato da 446.000 telespettatori, share 2.5%.

Ascolti tv 25 novembre 2024: Access Prime Time e preserale

Stefano De Martino, con Affari Tuoi su Rai1, continua a volare avvicinandosi alla soglia mostre dei 6 milioni: 5.856.000 utenti e 27.1% di share. Staccatissimo Striscia la Notizia su Canale 5 che ha coinvolto 3.170.000 telespettatori, share 14.7%. Ancora in totale apnea su Nove Chissà chi è di Amadeus: solamente 576.000 utenti, 2.7%.

Nella fascia preserale domina sempre Rai1 con L’Eredità – La Sfida dei Sette che ha convinto 3.070.000 spettatori pari al 21.3%, e L’Eredità che ha coinvolto 4.515.000 utenti pari al 25.3%. Su Canale5 bene anche Gerry Scotti: Gira La Ruota della Fortuna ha fatto giocare 2.539.000 spettatori (18.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha raggruppato 3.893.000 spettatori (22.8%).

Ascolti tv pomeriggio

Su Rai 1, La volta buona Special continua a fare parecchia fatica: 1.373.000 utenti e 12.6% di share. Bene invece Il Paradiso delle Signore che si dimostra ancora una volta una garanzia: 1.791.000 spettatori e 19.1% di share. Continua ad ottenere ottimi risultati anche La vita in diretta che ha raggiunto 2.556.000 persone, share al 22.2%. Da segnalare anche gli eccellenti numeri su Rai 2 di Ore 14 che si avvicina alla Balivo con 1.064.000 persone il 9.3%. Ancora male, invece, La Porta Magica di Andrea Delogu: 352.000 persone, 3.5%.

Su Canale 5 solita dinamica con le soap a farla da padrone e con la curva degli ascolti che si abbassa con Myrta Merlino, battuta nettamente e per l’ennesima volta da Alberto Matano. Beautiful ha registrato 2.362.000 telespettatori, share 19%. Endless Love 2.351.000 (19.9%). Uomini e Donne 2.555.000 (24.2%). Amici di Maria De Filippi 1.804.000 utenti (19.3%). My home my destiny 1.647.000 (17.4%). Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.519.000 persone (15.4%), nella seconda 1.453.000 utenti (12.8%) e nei saluti 1.647.000 spettatori (12.9%).