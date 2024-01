Ascolti tv 25/01/24: Doc 3 vs Terra Amara, chi ha vinto nettamente

La terza stagione di Doc – Nelle tue mani (Rai Uno) sbaraglia ancora una volta la concorrenza, riprendendo quota rispetto alla scorsa settimana. Sono oltre 5,1 milioni gli spettatori sintonizzati sulle avventure di Andrea Fanti (Luca Argentero) e 27.5% è lo share registrato. Non può nulla Terra Amara (Canale Cinque), che si ferma a poco più di 2,9 milioni di spettatori e il 15.5% di share. I restanti programmi della prima serata non arrivato al milione di spettatori. Ci vanno vicini Non Stop (Italia Uno), con 995.000 spettatori (share del 5%), e Dritto e Rovescio (Rete Quattro), con 938.000 spettatori e il 6.3% di share.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 25 gennaio 2024:

Rai Uno: Doc – Nelle Tue Mani 3 ha intrattenuto 5.177.000 spettatori (27.5% di share);

Canale 5: Terra Amara ha tenuto compagnia a 2.948.000 spettatori (15.5%);

Rai Due: Bad Boys for Life ha ottenuto una media di 520.000 spettatori (2.7%);

Italia 1: Non Stop ha appassionato 995.000 spettatori (5%);

Rai Tre: Splendida Cornice ha ottenuto una media di 808.000 spettatori (4.5%);

Rete 4: Dritto e Rovescio ha tenuto compagnia a 938.000 spettatori (6.3%);

La 7: Piazzapulita ha interessato 869.000 spettatori (5.8%);

Tv8: Quelle Brave Ragazze 2 è stato visto da 398.000 spettatori (1.9%);

Nove: Nove Comedy Club – Maurizio Battista in “Do You Remember Me?” ha intrattenuto 495.000 spettatori (2.5%);

Sky Uno: MasterChef Italia 13 ha raccolto 849.000 spettatori (4%) nella prima parte e 789.000 spettatori (5%) nella seconda.

Ascolti tv giovedì 25 gennaio 2024: preserale e access prime time

Affari Tuoi ancora sopra i 5 milioni di spettatori. L’Eredità tiene a distanza Avanti un Altro!

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 5.514.000 spettatori (25.5% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.809.000 spettatori (23%)

Canale 5: Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 3.699.000 spettatori (17.1%);

Rai Uno: L’Eredità ha ottenuto una media di 3.385.000 spettatori (23.5%) nella prima parte e 4.593.000 spettatori (26.7%) nella seconda;

Canale 5: Avanti un Altro! ha intrattenuto 2.311.000 spettatori nella prima parte (17.5%) e 3.582.000 spettatori nella seconda (21.7%);

Rete 4: Prima di Domani ha totalizzato una media di 664.000 spettatori (3.1%);

La7: Otto e Mezzo ha avuto 1.649.000 spettatori (7.6%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.795.000 spettatori (8.3%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.307.000 spettatori (6.2%);

Tv8: Celebrity Chef ha avuto 318.000 spettatori (1.8%);

Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 449.000 spettatori (2.5%);

Giovedì 25 gennaio 2024 ascolti tv: il pomeriggio

Alberto Matano supera i 2,3 milioni di spettatori nella seconda parte de La Vita in Diretta.

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.436.000 spettatori (11.7% di share) nella prima parte e da 1.506.000 spettatori (14.6%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.670.000 spettatori (18.5%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.740.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e 2.351.000 (21.4%) nella seconda;

Rai Due: Ore 14 ha intrattenuto 828.000 spettatori (7.1%);

Rai Due: BellaMa’ ha interessato 501.000 spettatori (5.4%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.808.000 telespettatori (22%);

Canale 5: Terra Amara ha intrattenuto 3.019.000 spettatori (24.5%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato da 2.836.000 spettatori (26.6%);

Canale 5: Amici ha interessato 1.794.000 spettatori (19.7%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.669.000 spettatori (18.8%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.477.000 spettatori nella prima parte (16%), 1.411.000 (12.9%) nella seconda e 1.508.000 spettatori (12.3%) nella terza.

Ascolti tv della mattina di giovedì 25 gennaio 2024