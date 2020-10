Ascolti tv 24 ottobre 2020: Tu sì que vales supera i 5mln, Ballando fermo

Ballando con le Stelle e Tu sì que vales, la sfida si è riproposta ancora una volta ieri sera e gli ascolti tv di sabato 24 ottobre 2020 premiano di gran lunga Canale 5. Se durante le prime puntate sembrava potesse essere una corsa alla pari, con il programma di Milly Carlucci che ha retto bene il colpo con la macchina da guerra di Maria De Filippi, lo stesso non si può dire di ieri sera. Il distacco negli ascolti tv di ieri infatti è piuttosto netto.

Rai Uno con Ballando con le Stelle ha catturato l’attenzione di 4.211.000 di spettatori, pari a uno share del 20.5%. Il numero di telespettatori è in leggero aumento rispetto alle settimane precedenti, ma lo stesso non si può dire dello share: sabato scorso è stato del 21.7%. Ciò che ha perso per strada la Carlucci ha raccolto Tu sì que vales: ieri è stato seguito da 5.476.000 di spettatori, con una percentuale di share del 26.9%. I numeri sono in aumento rispetto alla settimana scorsa, sia come telespettatori sia come share.

La trasmissione del sabato sera di Canale 5 continua a piacere e a coinvincere sempre più italiani e si conferma inarrestabile, come nelle passate stagioni. Di seguito trovate tutti gli ascolti tv di ieri sera, per un rapido e veloce confronto tra le varie reti e i programmi in onda. Tutti i dati della prima serata:

Rai Uno – Ballando con le Stelle: 4.211.000 di spettatori e il 20.5% di share;

Canale 5 – Tu sì que vales: 5.476.000 di spettatori e il 26.9% di share;

Rai Due – S.W.A.T.: 1.292.000 di spettatori e il 5.1% di share; Criminal Minds: 1.012.000 di spettatori e il 4.1% di share;

Rai Tre – Sapiens – Un solo Pianeta: 1.396.000 di spettatori e il 6.2% di share;

Rete 4 – Trappola di Cristallo: 710.000 spettatori e il 3.2% di share;

Italia 1 – Monster Trucks: 1.023.000 di spettatori e il 4.2% di share;

La7 – Atlantide – Pantani, vita e morte di un pirata: 447.000 spettatori e il 2.1% di share;

TV8 – L’Uomo Bicentenario: 231.000 spettatori e l’1% di share;

Nove – Gang Latine a Milano: 243.000 spettatori e l’1% di share.

Per completare gli ascolti tv del 24 ottobre 2020, da menzionare anche alcuni dei principali programmi del pomeriggio e del preserale: