Ascolti tv 24 gennaio, Milly e Signorini: ecco chi ha vinto la terza sfida

Ascolti tv venerdì 24 gennaio 2020: chi ha vinto tra Il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip

Continua la sfida del venerdì sera tra Il Cantante Mascherato di Rai Uno e il Grande Fratello Vip di Canale 5. Per la terza volta consecutiva è stata Milly Carlucci a vincere la serata degli ascolti tv. Seppur in calo il nuovo format Rai ha appassionato 3.788.000 telespettatori con il 18.68% di share. Forte calo anche per il reality show condotto da Alfonso Signorini, che non è andato oltre i 2.761.000 spettatori e il 16.24%. Nonostante l’agguerrita concorrenza, continua a difendersi bene Quarto Grado su Rete 4, che è stato seguito da 1.284.000 persone con il 6.90% di share.

Ascolti tv venerdì pomeriggio: trionfano Barbara d’Urso e Flavio Insinna

Per quanto riguarda la tv del pomeriggio, è inarrestabile il successo di Pomeriggio 5. Pure venerdì 24 gennaio Barbara d’Urso ha tenuto incollati allo schermo oltre 2 milioni di telespettatori con il 16.22% di share. Ottimo risultato anche per Flavio Insinna: giornalmente L’Eredità vola alto raggiungendo il 26% di share.

Ascolti tv: I Soliti Ignoti continuano a battere Striscia la notizia

Per quanto riguarda gli ascolti tv del preserale, Amadeus ha la meglio su Antonio Ricci: solo ieri sera I Soliti Ignoti hanno conquistato 5.024.000 spettatori con il 20.03% mentre Striscia la notizia ha totalizzato 4.244.00 con 16.86%.