Ascolti tv 24 dicembre: vince la Messa, Una poltrona per due supera le aspettative

Dati auditel martedì 24 dicembre: Una poltrona per due oltre ogni aspettativa

Una serata come quelle di tutti gli anni, ieri 24 dicembre, con la Santa Messa di Natale in diretta ad avere la meglio sul Concerto di Natale in Vaticano; parliamo di pochissimi punti di differenza in termini di share ma di centinaia di migliaia di telespettatori in più in termini di valori assoluti: per la precisione, la Santa Messa ha fatto registrare 2.586.000 telespettatori per uno share del 14.77% mentre il concerto 1.773.000 telespettatori per uno share del 12.02%. A sorprendere tuttavia non è la Messa quanto Una poltrona per due che su Italia Uno è riuscito a interessare 2.402.000 telespettatori per il il 14.4% di share. Quando si dice i classici…

Ascolti tv 24 dicembre prime time e preserale: niente di nuovo all’orizzonte

Per quanto riguarda il prime time e il preserale niente di nuovo all’orizzonte: I soliti ignoti ha battuto Striscia la notizia con 3.905.000 telespettatori e uno share del 21.40%, sebbene il tg satirico si sia difeso bene con uno share del 17.59% e 3.222.000 telespettatori. Niente di diverso rispetto agli altri giorni per il preserale: L’Eredità ha battuto Conto alla rovescia con 4.293.000 telespettatori (share 24.5%) a fronte dei 2.351.000 (share 13.6%) della rivale. Non che avessimo previsioni diverse per questo Natale ma è evidente che ormai i rapporti tra Mediaset e Rai siano questi.

Martedì 24 dicembre, ascolti Tv sfida serale: nessun vincitore tra Rai e Mediaset

Niente di interessante infine per il pomeriggio: Una Vita ha fatto registrare 1.918.000 telespettatori per uno share dell’11.83% mentre Il Segreto 1.730.000 (share 13,68%). Senza infamia e senza lode i film Miracoli a Natale (1.490.000, share 10.75%) e Non Sono Pronta per Natale (1.557.000 telespettatori, share 11.3%). Buona la performance di Vieni da Me che su Rai Uno ha raggiunto 2.091.000 telespettatori (share 14.5%), e più o meno come la concorrenza i risultati dei film L’Attesa (1.540.000 telespettatori, share 12.3%) e del classicone Anna dai Capelli Rossi – Una Nuova Vita (1.567.000 telespettatori, share 11.2%). Tanti auguri a tutti!