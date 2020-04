Ascolti tv 24 aprile 2020: vince Pavarotti, The OC non decolla

Ascolti tv venerdì 24 aprile 2020, chi ha vinto la sfida della prima serata: Pavarotti supera Paperissima

Curiosi di scoprire gli ascolti tv di venerdì 24 aprile 2020? Partiamo subito con i dati di Rai 1 e di Canale 5. Sul primo canale è andato in onda il docufilm Pavarotti, che è stato visto da 4.036.000 di spettatori pari al 14.7% di share e ha vinto di fatti la sfida agli ascolti tv. Su Canale 5 la replica di Paperissima è stata invece seguita da 3.078.000 di spettatori, con uno share dell’11.2% di share. Da segnalare subito anche gli ascolti di Uomini e Donne, che ieri è stato seguito da 1.644.000 di spettatori con uno share dell’11.6%. Prima di lasciarvi a tutti gli ascolti tv di ieri, vediamo anche i numeri raccolti dal ritorno di The OC: 427.000 spettatori e il 2.1% di share. Numeri non molto alti, ma forse dovuti al fatto che The OC sia già andato in replica non molto tempo fa nelle mattine dei weekend. Puntare su altre serie tv del passato, magari, sarebbe stato meglio: Dawson’s Creek, magari? O Beverly Hills.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 24 aprile 2020, tutti i dati

Rai 2 – NCIS: 1.997.000 di spettatori e il 6.7% di share; The Rookie: 1.759.000 di spettatori e il 6.5% di share;

Rai 3 – In guerra per amore: 1.243.000 di spettatori e il 4.3% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.597.000 di spettatori e il 7.1% di share;

Italia 1 – The Twilight Saga: Eclipse: 2.229.000 di spettatori e l’8.3% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.519.000 di spettatori e il 6.8% di share;

TV8 – Italia’s Got Talent – Best Of: 758.000 spettatori e il 2.7% di share;

Nove – Fratelli di Crozza – Il Meglio di Quando si Stava Meglio: 478.000 spettatori e l’1.7% di share.

Ascolti tv 24 aprile 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale