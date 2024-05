Ascolti TV 24/5: Acchiappatalenti, Terra Amara: guerra di flop. I dati

Venerdì nero per la televisione italiana: gli ascolti sono bassi ovunque. L’Acchiappatalenti continua a naufragare con il pubblico in rivolta per il troppo trash. Terra Amara è l’unico che si porta a casa un buon risultato. Gli appassionati della telenovela turca regalano una bella fetta di share ai loro beniamini. Negli altri canali si stenta.

Tutti i dati relativi alla prima serata di Venerdì 24 Maggio:

Rai Uno: L’Acchiappatalenti, 2.223.000 spettatori (14.8% )

2.223.000 spettatori (14.8% ) Rai Due: Coppa Italia femminile, 523.000 spettatori (3.5%)

523.000 spettatori (3.5%) Rai Tre: Io Lo So Chi Siete, 445.000 spettatori (2.6%)

445.000 spettatori (2.6%) Rete Quattro: Quarto Grado, 1.178.000 spettatori (8.6%)

1.178.000 spettatori (8.6%) Canale 5: Terra Amara, 2.844.000 spettatori (16.9%)

2.844.000 spettatori (16.9%) Italia Uno: Bloodshot, 1.101.000 spettatori (6.6%)

1.101.000 spettatori (6.6%) La 7: Propaganda Live, 880.000 spettatori (6.7%)

880.000 spettatori (6.7%) TV8: Masterchef, 515.000 spettatori (3.6%)

515.000 spettatori (3.6%) Nove: I Migliori Fratelli Di Crozza, 650.000 spettatori (3.7%)

Ascolti Tv Venerdì 24 Maggio: access e prime time

Migliora La Ruota Della Fortuna che finalmente inizia a recuperare terreno dopo un inizio incerto e le ultime puntate di Affari Tuoi con Amadeus fanno il botto. Record di ascolti per l’Eredità che tocca quasi il 27%.

Rai Uno: L’Eredità, 3.771.000 spettatori (26.6%)

3.771.000 spettatori (26.6%) Rai Uno: Affari Tuoi, 4.867.000 spettatori (25.2%)

4.867.000 spettatori (25.2%) Canale 5: La Ruota Della Fortuna, 2.933.000 spettatori (22.3%)

2.933.000 spettatori (22.3%) Canale 5: Striscia La Notizia, 3.138.000 spettatori (16.3%)

Ascolti Tv Venerdì 24 Maggio: il pomeriggio

Chiude con ottimi ascolti la stagione di Uomini & Donne, ma forse ci si aspetta di più. La Vita In Diretta sfiora il 20% dominando il pomeridiano mentre Pomeriggio 5 resta indietro, che nonostante sia stato allungato, difficilmente porterà a casa un risultato decente.

Rai Uno: La Volta Buona, 1.486.000 spettatori (14.2%)

1.486.000 spettatori (14.2%) Rai Uno: Il Paradiso Delle Signore, 962.000 spettatori (11.3%)

962.000 spettatori (11.3%) Rai Uno: La Vita In Diretta, 1.644.000 spettatori (19.3%)

1.644.000 spettatori (19.3%) Canale 5: Endless Love, 2.375.000 spettatori (20.2%)

2.375.000 spettatori (20.2%) Canale 5: Uomini & Donne, 2.496.000 spettatori (24.6%)

2.496.000 spettatori (24.6%) Canale 5: La Promessa, 1.400.000 spettatori (16.6%)

1.400.000 spettatori (16.6%) Canale 5: Pomeriggio 5, 1.165.000 spettatori (13.8%) nella prima parte e 1.133.000 spettatori (13.6%)

Ascolti Tv Venerdì 24 Maggio: la mattina

Continua il colpo di coda di Federica Panicucci che supera il collega Francesco Vecchi anche se di pochissimo nella seconda parte di Mattino 5, ma Mattino 4 è un disastro.