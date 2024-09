Ascolti Tv 24/09: Leoni Di Sicilia, The Floor, Temptation: chi ha vinto

Nella serata di martedì 24 settembre i telespettatori hanno avuto ampia scelta tra i programmi da guardare. I palinsesti televisivi hanno difatti offerto fiction, programmi d’intrattenimento, game show e reality. In particolare su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della serie I Leoni Di Sicilia, riadattamento televisivo del libro si Stefania Auci con protagonisti gli attori Miriam Leone e Michele Riondino. L’inizio è stato abbastanza tiepido. La puntata di ieri ha ottenuto il 15.2% di share con 2.681.000 spettatori. Rai 1 ha quindi perso la sfida contro Canale 5, che ha mandato in onda uno dei suoi programmi più amati: Temptation Island. Dopo il successo della stagione estiva, ancora una volta il reality si conferma seguitissimo aggiudicandosi la vittoria con il 20.7% di share e 2.870.000 spettatori.

L’ironia dei The Jackal a The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno su Rai 2 ha conquistato solo 823.000 spettatori pari al 5.1% di share. Di poco conto anche i risultati ottenuti dalle altre reti. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Torino-Empoli ha interessato 1.027.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Il Sol dell’avvenire ha segnato 431.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca ha totalizzato un a.m. di 843.000 spettatori (6.2%). Su La7 DiMartedì ha raggiunti 1.338.000 spettatori e l’8.2%. Infine Su Tv8 la replica di X Factor ha ottenuto 722.000 spettatori con il 4.4%.

Martedì 24 settembre: access prime time e preserale

Ancora una volta campione dell’access prime time si rivela essere Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi ha difatti totalizzato 5.317.000 spettatori (25.5%), confermandosi il programma più visto di quella fascia oraria e battendo sia Canale 5 con Striscia La Notizia che Amadeus con Chissà Chi E’ su NOVE. Il primo ha ottenuto 3.415.000 spettatori pari al 16.4% mentre Amadeus continua a non convincere del tutto, totalizzando solo 734.000 spettatori con il 3.6%. Si conferma abbastanza seguito dai telespettatori Un Posto al Sole che ha appassionato 1.620.000 spettatori (7.7%). Su Italia1 Coppa Italia Live ha invece radunato 553.000 spettatori (2.8%).

Anche la sfida del preserale è stata vinta da Rai 1, sebbene ci sia stato un avvicinamento da parte di Canale 5. Reazione a Catena si è confermato il game show più seguito, totalizzando un ascolto medio di 2.281.000 spettatori pari al 19.4% con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente e con Reazione a Catena 3.453.000 spettatori pari al 22.6%. Gira La Ruota della Fortuna ha invece intrattenuto 1.985.000 spettatori (18.6%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.111.000 spettatori (21.9%).

Martedì 24 settembre: pomeriggio

Terminiamo la nostra analisi con gli ascolti dei programmi pomeridiani. Sfida senza storia quella tra Rai 1 e Canale 5, vinta dal secondo con Uomini E Donne. Il dating show di Maria De Filippi si conferma difatti il più seguito di quella fascia oraria, totalizzando 2.389.000 spettatori con il 24.8%. La Volta Buona ha invece collezionato 1.208.000 spettatori con il 10.4% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.207.000 spettatori con il 12.5% nella seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore ha conquistato 1.437.000 spettatori con il 17.6%.

Si confermano molto seguite anche le serie del pomeriggio di Canale 5. Beautiful ha raggiunto 2.266.000 spettatori pari al 19%, Endless Love 2.237.000 spettatori pari al 19.4%, My Home My Destiny 1.446.000 spettatori pari al 18%, La Promessa 1.400.000 spettatori pari al 18.2%. A seguire Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 1.197.000 spettatori pari al 15.8% nella prima parte e 1.246.000 spettatori pari al 15.1% nella seconda parte.