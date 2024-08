Ascolti tv 24/08: Sister Act 2 vs Show dei record. Tutti i dati

Ennesima serata caratterizzata da numeri deludenti quella di ieri, sabato 24 agosto. Dopo il flop di venerdì 23 agosto, anche ieri sera la programmazione di Rai Uno non è riuscita a ottenere risultati pienamente soddisfacenti. Infatti, la messa in onda di Sister Act 2 – Più Svitata che mai è riuscita a catturare l’attenzione di appena 1.539.000 spettatori (13.5% di share). Risultati simili per Canale 5 che, con la replica de Lo Show dei Record, ha intrattenuto solamente 1.170.000 utenti (12.5%).

Numeri che non arrivano nemmeno al milione di utenti per la programmazione sulle altre reti: in particolare, Inganni e Bugie (Rai Due) ha intrattenuto 721.000 spettatori (5.9%), Ritorno al Futuro 2 (Italia 1) ne ha totalizzati solamente 664.000 (5.4%) e, per concludere, La Notte della Taranta (Rai 3) ha raggiunto 942.000 utenti (9.1%). Male anche per La 7 e Tv8: sul primo canale, Eden – Un Pianeta da Salvare ha catturato l’attenzione di 307.000 spettatori (2.9%) mentre sul secondo, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ne ha totalizzati 337.000 (2.9%).

Ascolti sabato 24 agosto: preserale e access prime time

Parlando della fascia dell’access prime time, ancora una volta Techetechetè (Rai Uno) si porta a casa nettamente la vittoria registrando il favore di un’ampia fetta di pubblico: 2.011.000 spettatori (15.8% di share). Male invece per Paperissima Sprint (Canale5) che ha intrattenuto appena 1.970.000 utenti (15.5%). Dati in netto calo per la trasmissione delle “papere” di Mediaset che, rispetto alla serata di venerdì 23 agosto, scende di ben 119.000 telespettatori. Su Italia1 invece, N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 884.000 spettatori (7%) e In Onda (La7) ha informato 810.000 utenti (6.4%).

Passando invece al pre-serale, ancora una volta si conferma vincitore Pino Insegno con Reazione a Catena (Rai Uno), che ha registrato un ascolto medio di 1.671.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e 2.410.000 nella seconda (22.7%). Numeri in calo rispetto alla serata precedente che però non minano affatto il dominio di Rai Uno nei confronti di Mediaset. Infatti, la replica di The Wall (Canale 5) è stato scelta solamente da 1.235.000 spettatori (14.5%) nella prima parte e 1.638.000 (16%) nella seconda. Insomma, una sfida senza storia.

Ascolti sabato 24 agosto: il pomeriggio

Per concludere, ecco i dati degli ascolti relativi ai programmi andati in onda nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, Linea Blu ha interessato 1.255.000 spettatori (12.2%), mentre, a seguire, Passaggio a Nord Ovest ha totalizzato 909.000 utenti (10.4%). Infine, A Sua Immagine ha tenuto compagnia a 717.000 spettatori (9%) nella prima parte e 823.000 (10.3%) nella seconda.

Passando ad analizzare i dati di Mediaset, a farla da padrona sono state ancora una volta le soap opera. Su Canale 5, Beautiful ha raggiunto ben 1.960.000 spettatori (18%) e, a seguire, My Home my Destiny ne ha intrattenuti 1.730.000 (18.4%). Per finire, La Promessa ha catturato l’attenzione di 1.562.000 utenti (18.9%). Come si può notare dai numeri, la scelta di Mediaset di occupare il pomeriggio degli italiani con le soap opera più amate dal pubblico si conferma vincente.