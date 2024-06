Ascolti Tv 24/06: Euro2024, Sottile, film. Tonfi e botti

La serata di lunedì 24 giugno è stata vinta dal match degli Europei 2024 tra Croazia e Italia (Rai Uno) che ha tenuto incollati allo schermo ben 13milioni di telespettatori con il 58,7% di share. Secondo posto per Pane al limone con semi di papavero (Canale 5) che ha intrattenuto 1,4 milioni di utenti e il 7,2% di share. Far West (Rai Tre) chiude l’edizione con più di 600mila spettatori e il 3,6% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 24 giugno 2024:

Canale 5: Pane al limone con semi di papavero ha raccolto 1.495.000 spettatori (7,2% di share);

Rai Uno: Croazia – Italia ha totalizzato 13.250.000 spettatori (58,7%);

Rai Due: Fantasmi del passato ha avuto 457.000 spettatori (2,1%);

Italia 1: The Twilight Saga: Eclipse ha fatto compagnia a 493.000 spettatori (2,5%);

Rai Tre: Far West ha coinvolto 667.000 spettatori (3,6%);

Rete 4: Il segno della libellula – Dragonfly ha raggiunto 452.000 spettatori (2,3%);

La7: Hitler vs Churchill: l’aquila e il leone ha convinto 542.000 spettatori (2,8%);

Tv8: Un posto nel mio cuore ha ottenuto 163.000 spettatori (0,8%);

Nove: Faking it – Bugie criminali ha conquistato 207.000 spettatori (1,3%).

Ascolti tv lunedì 24 giugno 2024: preserale e access prime time

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 1.827.000 persone (8,6%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 2.538.000 spettatori (22,9%) nella prima parte e nella seconda da 3.629.000 spettatori (25,9%);

Canale 5: Caduta libera! ha ottenuto 1.515.000 telespettatori (14,5%) nella prima parte e ne ha avuti 2.226.000 (16,7%) nella seconda;

Rai Tre: Blob ha avuto 914.000 spettatori (5,4%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.364.000 spettatori (6%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha informato 593.000 spettatori (2,8%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.174.000 spettatori (5,3%);

Tv8: Tris per vincere ha intrattenuto 145.000 utenti (0,7%);

Nove: Cash or Trash ha registrato 400.000 telespettatori (1,8%).

Ascolti tv lunedì 24 giugno 2024: il pomeriggio

Boom di ascolti per My Home My Destiny e La Promessa.

Rai Uno: Un passo dal cielo è stato seguito da 1.047.000 spettatori (9,4% di share) nella prima parte e da 981.000 utenti (10,6%) nella seconda;

Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.393.000 spettatori (17,3%) nella prima parte e 1.756.000 utenti nella seconda (20,2%);

Rai Due: Ore 14 un netto di 974.000 utenti (8,9%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.408.000 telespettatori (19,3%);

Canale 5: Endless Love ha conquistato 2,296.000 telespettatori (19,7%);

Canale 5: My Home My Destiny ha interessato 2.005.000 spettatori (20,1%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.840.000 spettatori (22,2%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.424.000 spettatori (17,8%) nella prima parte e di 1.294.000 utenti (15,3%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di lunedì 24 giugno