Ascolti tv 23 maggio 2020: I Soliti Ignoti e Ciao Darwin, i dati

Ascolti tv sabato 23 maggio 2020, il ritorno dei Soliti Ignoti (in replica) conquista il pubblico

Gli ascolti tv di sabato 23 maggio 2020 vedono per la prima volta, dall’inizio delle repliche s’intende, Ciao Darwin in difficoltà. Dopo tanti e diversi programmi schierati contro le repliche di Ciao Darwin che hanno sempre perso nella sfida degli ascolti tv, ieri sera è successo il contrario. Rai 1 è riuscito a strappare di pochissimo il titolo di vincitore di serata a Canale 5, pensate con un piccolissimo 0.02% di share in più, ma va considerato che Ciao Darwin è finito un’ora dopo rispetto ai Soliti Ignoti – anche questo in replica con lo speciale Vip – e quindi lo share è cresciuto per questo motivo. I numeri relativi agli spettatori però parlano chiaro e rivelano uno scenario preciso: ieri sera gli italiani hanno preferito Amadeus alle repliche di Ciao Darwin. Di poco, ma possiamo considerarla una vittoria. Vi lasciamo a tutti gli ascolti tv di ieri per scoprire come è andata la sfida tra le reti principali e non solo!

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 23 maggio 2020, tutti i dati

Rai 1 – Soliti Ignoti – Il Ritorno Speciale Vip: 4.050.000 di spettatori e il 17.42% di share;

Canale 5 – Ciao Darwin 7: 3.460.000 di spettatori e il 17.4% di share;

Rai 2 – Petrolio Antivirus: 947.000 spettatori e il 4.2% di share;

Rai 3 – Liberi Tutti: 686.000 spettatori e il 2.9% di share;

Rete 4 – Stasera Italia Speciale: 820.000 spettatori e il 3.5% di share;

Italia 1 – Rio 2 – Missione Amazzonia: 1.148.000 di spettatori e il 4.9% di share;

La7 – Quel che resta del giorno: 815.000 spettatori e il 3.7% di share;

TV8 – 007 – Bersaglio Mobile: 565.000 spettatori e il 2.6% di share;

Nove – L’Amore Infedele: 516.000 spettatori e il 2.4% di share.

Ascolti tv 23 maggio 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale