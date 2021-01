Ascolti tv 23 gennaio 2021: C’è posta per te trionfa, bene Amici e Verissimo

Nuova grande vittoria per C’è posta per te, che si conferma campione di serata. Gli ascolti tv di sabato 23 gennaio 2021 hanno premiato ancora una volta il programma di Maria De Filippi. Non c’è stato nulla da fare per Rai Uno. Ieri sera infatti C’è posta per te è stato seguito da 6.510.000 di spettatori, pari a uno share del 29.6%. C’è stato un leggerissimo calo nello share rispetto a sabato scorso – pari a -0.4% -, ma sono aumentati i telespettatori. Su Rai Uno invece è andato in onda un nuovo appuntamento della versione di Affari tuoi dedicata alle giovani coppie. Non c’è stata lotta con Maria, ma anche Conti ha il suo pubblico di affezionati: Affari tuoi – Viva gli sposi! ha registrato 4.579.000 di spettatori, con il 16.8% di share.

Quali sono stati invece gli ascolti tv del sabato sera relativi agli altri canali? Di seguito un veloce confronto tra le diverse reti e le relative programmazioni:

Rai Uno – Affari Tuoi – Viva gli sposi!: 4.579.000 di spettatori e il 16.8% di share;

Canale 5 – C’è posta per te: 6.510.000 di spettatori e il 29.6% di share;

Rai Due – Blue Bloods: 1.374.000 di spettatori e il 5% di share; Instinct: 1.137.000 di spettatori e il 4.8% di share;

Rai Tre – La Dannazione della Sinistra: 1.120.000 di spettatori e il 4.4% di share;

Rete 4 – …Più forte ragazzi!: 958.000 spettatori e il 3.8% di share;

Italia 1 – Kung Fu Panda 3: 1.229.000 di spettatori e il 4.6% di share;

La7 – Eden – Un Pianeta da Salvare: 693.000 spettatori e il 2.9% di share;

TV8 – La Magia del Vischio: 304.000 spettatori e l’1.2% di share;

Nove – L’Ultima Difesa – Caso Vannini: 361.000 spettatori e l’1.4% di share.

E per terminare diamo uno sguardo agli ascolti tv del 23 gennaio 2021 relativi al pomeriggio e al preserale. Dove, in particolare, Amici e Verissimo sono tornati sul 20% di share. Tenendo presente che I Soliti Ignoti non sono andati in onda, ecco tutti gli altri dati: