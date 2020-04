Ascolti tv 23 aprile 2020: parte col botto Vivi e lascia vivere

Ascolti tv giovedì 23 aprile 2020: grande successo per la prima puntata di Vivi e lascia vivere

Elena Sofia Ricci si conferma una garanzia per gli ascolti tv di Rai Uno. Vivi e lascia vivere, la nuova fiction che vede protagonista l’attrice 58enne, è partita alla grande. La prima puntata andata in onda giovedì 23 aprile ha appassionato 7.474.000 telespettatori con il 25.19% di share. Una vera e propria partenza col botto, che non ha fatto rimpiangere la serie tv precedente, Doc-Nelle tue mani con Luca Argentero. Nulla da fare per Canale 5: il quarto film della saga dei Pirati dei Caraibi con Johnny Depp e Penelope Cruz non è andato oltre il 10.54% e 2.551.000 spettatori.

Crolla sempre più negli ascolti tv il nuovo Uomini e Donne

Per quanto riguarda gli ascolti tv degli altri programmi trasmessi giovedì 23 aprile, continua a perdere telespettatori e seguaci il nuovo Uomini e Donne di Maria De Filippi. L’inedito format che vede protagoniste solo Gemma Galgani e Giovanna Abate è crollato all’11.54% di share e 1.841.000. Nel preserale, invece, le repliche dei Soliti Ignoti hanno avuto la meglio su Striscia la notizia. Amadeus ha registrato 6 milioni di telespettatori con il 20.05%; il tg satirico di Antonio Ricci si è fermato a 5.573.000 e il 18.60%.

Il ritorno di The O.C. su Italia 1: i dati dei primi episodi

Il ritorno di The O.C., teen drama cult dei primi anni Duemila, ha registrato 569.000 spettatori e il 2.62% nel primo episodio. Nel secondo 706.000 e 2.61%.