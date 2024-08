Ascolti tv 23/8: ammiraglie, Insegno, Baywatch… batoste e successi

Ascolti tv prime time 23 agosto 2024 – Altra serata nera per le ammiraglie. Su Rai1 Per tutta la vita ha coinvolto 1.571.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Bold Pilot – Leggenda di un campione ha avuto 1.422.000 spettatori (12.6%). Bene Rai2 con La notte dei serpenti visto da 1.056.000 spettatori (8.8%). Anche Italia1 ha raccolto dati buoni con Baywatch che ha radunato 1.002.000 utenti (8.2%). Medaglia di legno per Rai3: Dante ha interessato 465.000 persone (3.8%). Non male Tv8 che con I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri ha avuto 412.000 spettatori (3.5%). Su Nove, Ammutta Muddica ne ha conquistati 391.000 spettatori (3.4%). Male Rete 4 che cone Harry Wild – La signora del delitto ha raggruppato solamente 347.000 utenti (2.9%). A chiudere La7: per The Loudest Voice ci sono state 278.000 persone (2.8%)

Access Prime Time e preserale, domina Rai1

Solita dinamica nell’access prime time. Su Rai1, Techetechetè ha ottenuto 2.512.000 spettatori (18%) ed ha battuto agevolmente Paperissima Sprint, in onda su Canale 5, che ha radunato 2.089.000 utenti (15%). Anche nel preserale dominio dell’ammiraglia della tv di Stato. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha coinvolto 1.825.000 utenti pari al 19.9% mentre Reazione a Catena ha avuto 2.676.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale5, la replica di The Wall ha conquistato 1.274.000 spettatori (14.5%) nella prima parte e ne ha coinvolti 1.896.000 (17.9%) nella seconda.

Ascolti tv 23 agosto 2024, pomeriggio

Nessuna sorpresa anche nel pomeriggio. Canale 5 davanti a Rai Uno fino a che non è iniziato Estate in Diretta. Come al solito, ottimi dati per Beautiful che è stata la scelta di 1.963.000 spettatori (17.8%). Bene anche The Family che ha conquistato 1.891.000 utenti (19.1%). Sorride anche La Promessa che ha segnato 1.487.000 utenti (19%). A chiudere Pomeriggio Cinque News che nella prima parte ha informato 1.034.000 persone (14.5%), nella seconda ne ha raggiunte 916.000 (12.3%). Nel segmento saluti 895.000 utenti (10.9%).

Su Rai1, la replica di Che Dio ci aiuti ha interessato 1.012.000 spettatori (10.2%) nel primo episodio e 952.000 utenti (11.7%) nel secondo. Estate in Diretta Start ha avuto l’attenzione di 915.000 persone (12.5%) per poi decollare nel programma vero e proprio, in grado di informare 1.284.000 spettatori (18.1%) nella presentazione e 1.585.000 utenti durante la diretta (20.7%).

Tutt’altro che bene su Rai2 Aspettando Bellamà che ha avuto un ascolto medio molto freddo: 307.000 spettaotri con il 3%