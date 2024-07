Ascolti TV 23/3 : Rai1 contro Ciao Darwin, chi l’ha spuntata

La prima serata di ieri, martedì 23 luglio 2024, ha proposto ai telespettatori una varietà di film, programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai Uno è stata trasmessa la seconda stagione della fiction “Sophie Cross – Verità nascoste“, mentre su Canale 5 è andata in onda una puntata della nona edizione di “Ciao Darwin“.

Di seguito, i risultati degli ascolti televisivi e i dati Auditel delle altre principali reti.

La sfida delle generaliste

L’estate si sa, è un periodo di repliche. Soprattutto di sera, oltre ai contest canori che ricoprono i luoghi di vacanza più famosi della penisola, non c’è molto da vedere in televisione, e quindi, si riparte con le repliche per colmare buchi di palinsesto, sperando di fare comunque ascolti con programmi che, nei loro collocamenti storici, fanno il boom.

La conferma di ciò ce la da Ciao Darwin che con il 15.9% batte la prima serata di Rai1 con la fiction di Sophie Cross – Verità nascoste al 10.8%. La fiction transalpina ha interessato, nella serata di ieri 23 luglio 2024, un pubblico di 1.502.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Canale 5, Ciao Darwin, un programma che da anni surfa le onde del palinsesto estivo della rete, accompagnato dagli intramontabili Paolo Bonolis e Luca Laurenti, guadagna uno share molto più interessante e alto, conquistando 1.708.000 di spettatori con uno share vicino al 16%.

Nelle altre principali reti invece, il panorama degli ascolti della scorsa serata si articola così:

Su Rai2, il documentario “Generazione di Fenomeni” ha intrattenuto 546.000 spettatori, pari al 3.8%. Su Italia 1, “Le Iene presentano: Inside” ha tenuto davanti allo schermo 969.000 spettatori, con una share del 9%. Su Rai3, “Filorosso – Revolution” ha registrato 655.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4, “Delitti ai Caraibi” ha totalizzato 539.000 spettatori con il 4.1%. Su La7, “In Onda Prima Serata” ha raggiunto 962.000 spettatori con il 6.6%. Su TV8, “Quattro Matrimoni” ha ottenuto 554.000 spettatori con il 3.8% (episodio in replica in seconda serata: 366.000 spettatori e 3.6%). Sul Nove, “Ip Man 3” ha radunato 332.000 spettatori, pari al 2.4%.

Ascolti access prime time e preserale

Sempre nelle principali rete e nelle ore precedenti alla prima serata riscontriamo:

Su Rai1, “Techetechetè” ha ottenuto 2.598.000 spettatori con il 16% di share. Su Canale 5, “Paperissima Sprint” ha raccolto 2.491.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2, “TG2 Post” ha radunato 637.000 spettatori (3.9%). Su Italia1, “N.C.I.S. – Unità Anticrimine” ha attirato 1.119.000 spettatori (7%).

Per quanto riguarda il preserale invece:

Su Rai1, “Reazione a Catena – L’Intesa Vincente” ha ottenuto un ascolto medio di 1.973.000 spettatori, pari al 21.4%. Su Canale 5, in replica, “The Wall – Protagonisti” ha intrattenuto 1.273.000 spettatori (15%).

Il pomeriggio

Su Rai1, Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.170.000 spettatori con l’11.6% nel primo episodio, 1.083.000 spettatori con il 13.9%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.069.000 – 15.3%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.363.000 spettatori con il 19.4% nella presentazione e di 1.578.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.084.000 spettatori pari al 18.5%.