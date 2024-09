Ascolti Tv 23/09, Brennero, GF, Amadeus, De Martino: Tonfi e botti

sNella prima serata di lunedì 24 settembre i telespettatori hanno potuto scegliere cosa guardare tra fiction, reality, informazione e programmi d’intrattenimento. In particolar modo su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della serie televisiva Brennero, con protagonisti gli attori Elena Radonicich e Matteo Martari. Sebbene la fiction abbia ottenuto un buon risultato, raggiungendo 2.911.000 spettatori con il 17.1% di share, è stata sbaragliata dalla concorrenza. E’ risaputo, difatti, che quando va in onda su Canale 5 il Grande Fratello sia quella la trasmissione probabilmente più seguita della giornata. Il reality condotto da Alfonso Signorini si conferma difatti amatissimo dagli spettatori, aggiudicandosi la vittoria della prima serata con 2.238.000 spettatori ed il 18.5% di share. Una vittoria non schiacciante quindi.

Hanno ottenuto risultati più bassi le altre reti. Su Rai2 il secondo appuntamento con Lo Spaesato ha intrattenuto 788.000 spettatori pari al 4.4% di share, su Italia1 Peppermint – L’angelo del male ha incollato davanti al video 1.520.000 spettatori (8.7%). Rete4, infine, con Quarta Repubblica ha totalizzato un a.m. di 775.000 spettatori (5.7%).

Lunedì 23 settembre: access prime time e preserale

Sfida tra titani quella dell’access prime time. A partire da domenica è difatti iniziato su NOVE il nuovo game show condotto da Amadeus, Chissà Chi E’. La risposta del pubblico è stata tuttavia tiepida e ieri ha ottenuto solo 753.000 spettatori con il 3.6% di share. Si è aggiudicato la vittoria dell’access prime time il programma condotto da un tempo proprio da Amadeus, ora sostituito da Stefano De Martino. Il famoso gioco dei pacchi di Rai 1, Affari Tuoi, si è difatti confermato ancora una volta il più seguito con 4.874.000 spettatori ed il 23.6% di share. Distaccata di molto anche Striscia la Notizia che ha raccolto 3.432.000 spettatori pari al 16.3% di share.

Anche nel preserale Rai 1 si è confermata la rete più vista. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto difatti un ascolto medio di 2.639.000 spettatori pari al 20.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 4.098.000 spettatori pari al 25.2%. Ancora una volta, quindi, il game show condotto da Pino Insegno è stato quello più seguito nella fascia del preserale, battendo La Ruota Della Fortuna su Canale 5. Quest’ultimo ha intrattenuto 2.129.000 spettatori (18.8%) con Gira La Ruota Della Fortuna, mentre – dalle 19:01 alle 19:52 – La Ruota Della Fortuna ha convinto 3.117.000 spettatori (21.2%).

Lunedì 23 settembre: pomeriggio

Nel pomeriggio ci sono stati alcuni cambiamenti nel palinsesto televisivo a causa di uno sciopero della Rai. La programmazione, difatti, ha subito delle variazioni. Su Rai 1 non è stata trasmessa una nuova puntata de La Volta Buona, bensì uno special con le repliche delle interviste più amate. Questo, pur essendo qualcosa di già visto, ha totalizzato comunque 1.489.000 spettatori con il 13.9% di share. Meglio la serie Il Paradiso delle Signore che ha conquistato 1.499.000 spettatori con il 18.3%. La Vita In Diretta ha lasciato il posto a Sempre al tuo fianco che ha ottenuto 1.030.000 spettatori con il 12.3%, nel primo episodio e 1.085.000 spettatori con l’11.1% nel secondo episodio.

Si confermano parecchio seguite anche le soap di Canale 5. In particolare Beautiful ha raggiunto 2.285.000 spettatori pari al 19%, Endless Love 2.195.000 spettatori pari al 19.3%, My Home My Destiny 1.275.000 spettatori pari al 15.9% e La Promessa 1.278.000 spettatori pari al 15.6%. Grande ritorno per Uomini E Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi ha difatti totalizzato 2.314.000 spettatori con il 23.4% di share. Bene anche Pomeriggio Cinque con 1.587.000 spettatori pari al 19.2% nella prima parte e 1.783.000 spettatori pari al 19.5% nella seconda parte.