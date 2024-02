Ascolti tv 23/02/24: The Voice vs Ciao Darwin, chi ha vinto facile

A vincere la prima serata di venerdì 23 febbraio 2024 è ancora una volta The Voice Senior 4 (Rai Uno). Lo show di Antonella Clerici cresce rispetto alla scorsa settimana, registrando oltre 3,8 milioni di utenti e uno share del 23%. Ancora sotto i 3 milioni di utenti Ciao Darwin 9 (Canale Cinque), che chiude con poco più di 2,9 milioni di spettatori sintonizzati e uno share del 20%. Bene anche Quarto Grado (Rete Quattro), circa 1,2 milioni di utenti e l’8% di share, e Fratelli di Crozza (Nove), con 1.149.000 spettatori e il 6% di share. Di poco sotto il milione di utenti i film Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio (Italia Uno), 5.3% di share, e The Father – Nulla è come sembra (Rai Tre), 4.9% di share.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di venerdì 23 febbraio 2024:

Rai Uno: The Voice Senior 4 ha intrattenuto 3.823.000 spettatori (23% di share);

Canale 5: Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha tenuto compagnia a 2.908.000 spettatori (20%);

Rai Due: C’era una volta il crimine ha ottenuto una media di 543.000 spettatori (2.9%);

Italia 1: Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio ha appassionato 935.000 spettatori (5.3%);

Rai Tre: The Father – Nulla è come sembra ha ottenuto una media di 925.000 spettatori (4.9%);

Rete 4: Quarto Grado ha tenuto compagnia a 1.203.000 spettatori (8%);

La 7: Propaganda Live ha interessato 852.000 spettatori (6%);

Tv8: Cucine da Incubo è stato visto da 304.000 spettatori (1.6%);

Nove: Fratelli di Crozza ha intrattenuto 1.149.000 spettatori (6%).

Ascolti tv venerdì 23 febbraio 2024: preserale e access prime time

Altra vittoria di Affari Tuoi e L’Eredità su Striscia la Notizia e Avanti un Altro.

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 5.174.000 spettatori (24.9% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.504.000 spettatori (22.9%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 3.584.000 spettatori (17.3%);

Rai Uno: L’Eredità ha ottenuto una media di 3.624.000 spettatori (24.6%) nella prima parte e 4.765.000 spettatori (27.4%) nella seconda;

Canale 5: Avanti un Altro! ha intrattenuto 2.291.000 spettatori nella prima parte (16.6%) e 3.455.000 spettatori nella seconda (20.9%);

Rete 4: Prima di Domani ha totalizzato una media di 620.000 spettatori (3%);

La7: Otto e Mezzo ha avuto 1.667.000 spettatori (8%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.684.000 spettatori (8.1%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.317.000 spettatori (6.5%);

Tv8: 4 Ristoranti ha avuto 374.000 spettatori (2.1%);

Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 527.000 spettatori (2.8%).

Venerdì 23 febbraio 2024 ascolti tv: il pomeriggio

La Vita in Diretta vince ancora contro Pomeriggio Cinque. Bene Uomini e Donne e Terra Amara.

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.691.000 spettatori (13% di share) nella prima parte e da 1.690.000 spettatori (15.4%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.885.000 spettatori (19.1%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.824.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e 2.425.000 (21.1%) nella seconda;

Rai Due: Ore 14 ha interessato 939.000 spettatori (7.5%);

Rai Due: BellaMa’ ha intrattenuto 564.000 spettatori (5.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.667.000 telespettatori (19.3%);

Canale 5: Terra Amara ha interessato 2.968.000 spettatori (22.6%);

Canale 5: Uomini e Donne ha intrattenuto 2.837.000 spettatori (25.2%);

Canale 5: Amici ha avuto 1.806.000 spettatori (18.3%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.611.000 spettatori (16.7%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.504.000 spettatori nella prima parte (15.5%) e 1.622.000 spettatori (14.5%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di venerdì 23 febbraio 2024