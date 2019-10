Ascolti Tv 22 ottobre 2019: la partenza de Il Collegio e il successo de La Strada di Casa

By

Gli ascolti televisivi di martedì 22 ottobre 2019: la prima puntata de Il Collegio, ecco il risultato

Il Collegio è ripartito col 10.7% di share, incuriosendo 2.433.000 telespettatori: un ottimo risultato, questo, per la prima puntata di un programma trasmesso su Rai 2. Imbattibile La strada di casa 2, che è stato seguito da 3.821.000 teleutenti, portando a casa il 16.1% di share; l’incontro di Champions League disputato da Atalanta e Manchester City e trasmesso su Canale 5 ha raggiunto un pubblico composto da 3.143.000 spettatori, raggiungendo il 12.4% di share. Bene Le Iene Show, che ha raggiunto l’11.3% di share, convincendo 1.897.000 telespettatori; Carta Bianca, in onda su Rai 3, ha tenuto incollati al piccolo schermo 912.000 spettatori, pari al 4.2% di share.

I Soliti Ignoti trionfano: ascolti 22 ottobre

Nell’Access Prime Time, I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha avuto la meglio su Striscia la Notizia: la prima trasmissione ha portato a casa il 20.2% di share (5.213.000 telespettatori) mentre la seconda ha raggiunto il 16.5% di share (4.039.000 telespettatori). Un posto al sole 6.5% di share, Stasera Italia 5.4% e DiMartedì 5%. Un’altra vittoria, nel Preserale, per L’Eredità, che ha ottenuto il 23.2% di share, incuriosendo 4.456.000 teleutenti; Caduta libera ha invece raggiunto il 20.3% di share, raccogliendo davanti al video 3.750.000 spettatori.

Ascolti Tv 23 ottobre 2019 di mattina e mezzogiorno: tutti i risultati

Uno Mattina ha tenuto incollati alla Tv 841.000 telespettatori, portando a casa il 16.7% di share; Storie Italiane, invece, ha ottenuto il 17.6% di share (855.000 teleutenti). Mattino Cinque è arrivato alla casa di 734.000 italiani (14.4% di share) durante la prima parte, in quella di 703.000 italiani (14.5% di share) nella seconda. Nel Daytime del Mezzogiorno, La Prova del Cuoco Mini ha convinto 1.312.000 teleutenti (11.4% di share) mentre I Fatti Vostri 445.000 spettatori (7% di share); Forum, in onda su Canale 5, ha raggiunto il 18.8% di share (1.482.000 telespettatori).

Ascolti Pomeriggio 22 ottobre 2019

Vieni da Me, nella fascia pomeridiana, ha ottenuto l’11.7% di share (1.557.000 spettatori), La vita in diretta ha raggiunto il 14% di share e Uomini e Donne il 14.9% di share. Pomeriggio 5 porta a casa il 19.4% di share con 1.847.000 telespettatori mentre nella seconda parte il 18.5% di share (2.051.000 teleutenti). Le repliche de L’Isola di Pietro, trasmesse in seconda serata, hanno ottenuto il 3.4% di share.