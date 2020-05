Ascolti tv 22 maggio: Amici Speciali crolla e perde contro la replica di Rai 1

Ascolti tv venerdì 22 maggio 2020: i dati della seconda puntata di Amici Speciali

Niente da fare per Amici Speciali: il nuovo format di Maria De Filippi non sta appassionando come dovrebbe. Alla seconda puntata, andata in onda su Canale 5 venerdì 22 maggio, lo show è crollato in termini di ascolti tv. La serata è stata seguita solo 3.042.000 telespettatori con il 16.12% di share. Alla prima, in onda il 15 maggio, aveva totalizzato 3.875.000 con il 18.8%. La serata degli ascolti di ieri sera è stata vinta da Rai Uno, con la replica di Felicia Impastato. Il film con protagonista Lunetta Savino ha appassionato 5.027.000 persone con il 19.94%. Un bel risultato se pensiamo che si tratta di un prodotto andato in onda per la prima volta nel 2016.

Buon risultato per il film di Pieraccioni e per Quarto Grado

Il professor Cenerentolo, il film di e con Leonardo Pieraccioni con Laura Chiatti, è stato seguito su Rai 3 da 1.218.000 telespettatori con il 4.60%. Buon risultato anche per Quarto Grado su Rete 4 con 1.200.000 con il 5.90%.

L’Eredità torna a vincere su Avanti un altro

Con le nuove puntate L’Eredità di Flavio Insinna torna a vincere la sfida degli ascolti tv del preserale: solo ieri il game show è stato seguito da 3.735.000 spettatori con il 21.80%.