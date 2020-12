Ascolti tv 22 dicembre 2020: Natale in casa Cupiello schiaccia Harry Potter

I dati degli ascolti tv annunciano che ha conquistato la prima serata di ieri, martedì 22 dicembre 2020, Rai Uno con Natale in casa Cupiello! La commedia con Sergio Castellitto e altri importanti volti italiani è riuscita a raggiungere un risultato eccezionale, che gli ha permesso di battere alla grande la saga di Harry Potter in onda su Canale 5. Non c’è stata storia tra le due reti, in quanto la trasposizione televisiva della commedia di Eduardo De Filippo ha registrato una media di più di 5 milioni e mezzo di telespettatori! Scendendo nel dettaglio, il film firmato da Edoardo De Angelis ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 5.636.000 di telespettatori con il 23.9% di share! Intanto, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 ha intrattenuto sulla rete Mediaset 1.997.000 di telespettatori, registrando uno share del 10.1%.

Sempre nella prima serata di ieri, su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei… per le Feste ha tenuto compagnia a 1.500.000 di telespettatori con il 5.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show hanno registrato una media di 1.695.000 di telespettatori con il 9.3% di share. #Cartabianca su Rai Tre ha informato 1.178.000 di telespettatori con il 5.3% di share. Ufficiale e Gentiluomo su Rete Quattro ha intrattenuto 940.000 telespettatori con il 4.1% di share e su La7 Speciale TgLa7 – Cos’è davvero Natale ha fatto compagnia a 517.000 telespettatori con il 2% di share.

Nell’access prime time, Soliti Ignoti – Il ritorno continua a registrare grandi risultati. Ieri ha giocato insieme a 5.458.000 di telespettatori con il 20.5% di share. Striscia la notizia, invece, ha intrattenuto 4.138.000 di telespettatori con il 15.5%.

Nel preserale L’Eredità – La sfida dei 7 ha giocato insieme a 3.682.000 di telespettatori (21.3%) e L’Eredità con 5.418.000 di telespettatori (25.9%). Caduta Libera – Inizia la sfida ha intrattenuto 2.082.000 di telespettatori (12.6%), mentre Caduta Libera ha tenuto compagnia a 3.301.000 di telespettatori (16.3%).

Nel pomeriggio i programmi, i film e le soap hanno registrato i seguenti dati: