Ascolti tv mercoledì 22 aprile 2020: i dati della terza puntata del nuovo Uomini e Donne

Il nuovo format di Uomini e Donne continua a non piacere. Alla terza puntata gli ascolti sono calati ancora di più: solo 2.106.000 telespettatori e il 12.38% di share nella prima parte. Più basso il dato della seconda: 1.950.000 con il 12.30%. A trionfare Rai Uno, con La vita in diretta e Il Paradiso delle Signore. Un vero colpo di scena visto che da anni il pomeriggio di Canale 5 trionfa su quello di Rai Uno. Il programma guidato da Lorella Cuccarini e Alberto Matano – che per l’emergenza Coronavirus ha occupato lo slot generalmente dedicato a Vieni da me di Caterina Balivo – ha registrato 2.240.000 con 13.55%. La soap con protagonista Alessandro Tersigni ha invece appassionato 2.465.000 con il 15.93%. La serie è cresciuta tanto nell’ultimo periodo, complici le sue trame appassionanti, ed è già stata rinnovata per il prossimo anno.

Boom per Beautiful e Una vita: crolla Un posto al sole

In questo periodo di quarantena vanno benissimo anche altre soap, più precisamente Beautiful e Una vita, che ogni giorno raccolgono davanti alla tv più di 3 milioni di telespettatori. In calo Il Segreto, che sta andando avanti con un cast tutto nuovo. È invece crollato totalmente Un posto al sole: le repliche del 2012 non stanno funzionando e ogni giorno solo un milione di telespettatori è su Rai 3 per rivedere vecchi episodi.

Testa a testa tra Tu si que vales e Meraviglie di Alberto Angela

Per quanto riguarda gli ascolti tv della prima serata del 22 aprile 2020, Meraviglie di Alberto Angela – in onda ogni mercoledì su Rai Uno – ha totalizzato 3.284.000 spettatori e il 12.20&. La replica di Tu si que vales su Canale 5 ha ottenuto 3.830.000 persone e il 17.60%. Buon risultato per Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli: 2.150.000 e 8.50%.