Ascolti tv 22/5: disastro Isola (dato peggiore della storia), Rai1 vola

La Dea del calcio italiano, ossia l’Atalanta, in paradiso per la vittoria dell’Europa League. E in paradiso pure Rai Uno che ha ottenuto, mandando in onda il match, 6.2 milioni di spettatori e il 29.2% di share. Disastro senza precedenti per L’Isola dei Famosi (Canale Cinque), che crolla e totalizza poco meno di 1.7 milioni di utenti (12%). Quanto ha pesato nel crollo lo scontro con la finale di Europa League? Certamente qualcosa ma non troppo se si considera che gli altri programmi non hanno avuto un calo vistoso. Chi l’ha visto? (Rai Tre) al 9.6%, il film Il Principe Cerca Figlio (Italia Uno) al 7.5%, Delitti in Paradiso (Rai Due) al 5.7%: tutti dati più o meno in linea con la settimana precedente. L’Isola invece ha subito un tonfo devastante, facendo segnare il dato peggiore da quando il reality viene trasmesso in tv.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 22 maggio 2024:

Rai 1: Finale di Europa League Atalanta – Bayern Leverkusen ha conquistato 6.250.000 spettatori (29.2% di share);

Canale 5: L’Isola dei Famosi ha conquistato 1.678.000 spettatori (12%);

Rai 2: Delitti In Paradiso è stato la scelta di 1.079.000 spettatori (5.7%);

Italia 1: Il Principe Cerca Figlio ha incollato davanti al video 1.442.000 spettatori (7.5%);

Rai 3: Chi L’ha Visto? ha segnato 1.713.000 spettatori (9.6%);

Rete 4: Fuori Dal Coro ha totalizzato un a.m. di 757.000 spettatori (5%);

La 7: La7 Ricorda Capaci ha raggiunto 714.000 spettatori (3.3%);

Tv8: Attacco al Potere – Olympus has fallen ha ottenuto 346.000 spettatori (1.8%);

Nove: L’Amore Bugiardo – Gone Girl ha radunato 247.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv mercoledì 22 maggio 2024: preserale e access prime time

Affari Tuoi non in onda per lasciare spazio al match di Europa League.

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.219.000 utenti (21.8%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.014.000 persone (13.8%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.881.000 spettatori (23.7%) nella prima parte e nella seconda da 3.869.000 spettatori (25.7%);

Canale 5: Gira La Ruota della Fortuna ha ottenuto 2.078.000 telespettatori (18.7%) nella prima parte e ne ha avuti 3.014.000 (21.3%) nella seconda.

Ascolti tv mercoledì 22 maggio 2024: il pomeriggio

Solito dominio delle soap di Canale Cinque e di UeD, con Rai Uno che poi mette la freccia con La vita in diretta.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.503.000 spettatori (14% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore 2 ha intrattenuto 925.000 spettatori (10.2%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.038.000 spettatori (21.4%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.360.000 telespettatori (19%);

Canale 5: Endless Love ha conquistato 2.366.000 telespettatori (20%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.630.000 spettatori (24.2%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.527.000 spettatori (17.1%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.205.000 spettatori (13.5%) nella prima parte, di 1.344.000 utenti (14.5%) nella seconda e di 1.436.000 persone (14.3%) nei saluti finali.

Ascolti tv della mattina di mercoledì 22 maggio