Ascolti tv 22/11: Balivo in stallo, bene Liorni male Delogu, U&D vola

Com’è andata la programmazione tv di venerdì 22 novembre 2024? Non male, ma neanche benissimo. Ad avere la meglio è stata Rai 1 con The Voice Kids, che ha interessato 3.394.000 utenti per un 21.3% di share. Mediaset meno bene, anche se Il Patriarca su Canale 5 ha comunque incollato al televisore 2.125.000 spettatori con uno share pari al 12.9%. Di gran lunga peggiore Rai 2, che con Mia ha fatto solo il 3.7%.

Non benissimo anche il resto dei canali, che si aggirano tutti sotto il 10% di share. Il peggiore di tutti? Il film Predator su Rete 4 (1.4%). La7 con Propaganda Live invece arriva al 6.5%, mentre Bake Off – Dolci in Forno su Real Time conquista solo 778.000 spettatori, per un totale di share pari al 4.3%. Che serata altalenante!

Access Prime Time e preserale

Non si può non cominciare col botto citando Affari Tuoi di Stefano De Martino. Il game show di Rai 1 fa il botto anche venerdì 22 novembre: 5.183.000 spettatori e uno share del 25.7%! Benino Striscia la Notizia, che però resta piuttosto bassa: 13.7% e 2.776.000 utenti connessi. Lo scontro dei “peggiori”, però, arriva tra Real Time e il Nove: ad avere la meglio è il Nove con Chissà chi è, ma solo per la seconda parte. Il format di Amadeus infatti raggiunge nella seconda parte il 2.8% di share (nella prima era 2.3%), battendo per pochissimo Cortesie per gli Ospiti, che chiude a 2.6% (527.000 spettatori).

Per quanto riguarda il Preserale, la medaglia d’oro va a L’Eredità, che è riuscita a raccogliere il 24.2% e 4.084.000 spettatori connessi. Subito sotto Jerry Scotti, che con La Ruota della Fortuna abbraccia il 21.8% e 3.533.000 utenti davanti allo schermo. I “peggiori” della programmazione preserale sono stati Blob, con un 5.5%, Nuovi Eroi (5%), Maitre Chocolatier – Talenti in Sfida su Tv8 (1.8%) e Crash or Trash – Chi Offre di Più? (2.2%).

Gli altri ascolti tv: Mattino 5, Balivo, U&D, Amici, i top e flop

La mattina è andata molto bene per Mediaset, che con Mattino Cinque News su Canale 5 ha raggiunto il 21.9% e 1.048.000 spettatori. Molto peggio Mattino 4 in onda su Rete4: 166.000 spettatori pari al 3.1% . Il colosso di Pier Silvio Berlusconi si riprende però nella fascia pomeridiana: Uomini & Donne raduna 2.370.000 spettatori pari al 23.5%, mentre la striscia di Amici arriva al 18.2%. Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque va e non va: la prima parte raggiunge 1.383.000 spettatori pari al 14.7%, mentre nella seconda parte scende al 12.7% e nell’ultima, quella dei saluti, raggiunge l’11.9%.

La Volta Buona di Caterina Balivo su Rai 1 non va benissimo: 1.369.000 spettatori e uno share pari all’11.4 % nella parte introduttiva, raggiungendo poi il 13% subito dopo.

Flop per La Porta Magica su Rai 2 con Andrea Delogu: 330.000 spettatori con il 3.4%, numeri bassi per questo nuovo format.