Ascolti Tv 22/01: Zelig, Craxi, Chi l’ha visto. Chi ha vinto

Arriva la svolta per Mediaset che conquista il pubblico italiano con la seconda puntata di Zelig in onda mercoledì 23 gennaio 2025 su Canale 5. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio hanno attirato l’attenzione dei telespettatori con una serata all’insegna del divertimento e allegria. Il dato di ascolti si abbassa per Rai 1 con la messa in onda del film su Bettino Craxi Hammamet. Scopriamo tutti i dettagli.

Su Rai 1 Bettino Craxi Hammamet ha interessato 2.077.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 – dalle 21:41 alle 0:11 – la seconda puntata di Zelig conquista 2.465.000 spettatori con uno share del 16.1% (By Night: 1.286.000 – 18.8%). Su Rai2 la serie Ritorno in Paradiso intrattiene 710.000 spettatori pari al 3.6%. A seguire The Bad Guy segna 229.000 spettatori con l’1.5%, nel primo episodio, e 126.000 spettatori con l’1.3%, nel secondo episodio. Su Italia1 il film John Wick incolla davanti al video 1.218.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 14 minuti (1.040.000 – 4.9%), Chi l’ha visto? segna 1.629.000 spettatori e il 10%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 774.000 spettatori (5.7%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 749.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 l’incontro di Champions League Paris Saint-Germain – Manchester City ottiene 982.000 spettatori con il 5%. Sul Nove Colpevole d’innocenza raduna 465.000 spettatori (2.7%).

Ascolti tv 22/01: Access Prime Time e Preserale

Ancora una volta su Rai 1 Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista 6.434.000 spettatori (30.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.602.000 spettatori pari al 12.2%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 485.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.528.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.380.000 spettatori (6.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.544.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 l’approfondimento di Paolo Del Debbio 4 di Sera ha raggiunto 1.059.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 887.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 8 ½ raccoglie 1.787.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8 Champions League Live ha interessato 359.000 spettatori (1.7%). Sul Nove in prima visione Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 587.000 spettatori con il 2.8% di share.

Nella fascia preserale, invece, Rai1 con il game show L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.415.000 spettatori pari al 23.2% di share, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.976.000 spettatori pari al 27.6% di share. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.409.000 spettatori (17.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.325.000 spettatori (19.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (532.000 – 3.9%), la serie colombiana Le Leggi del Cuore totalizza 300.000 spettatori con l’1.8%, nel primo episodio, e 317.000 spettatori con l’1.6%, nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 498.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 738.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.539.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 1.236.000 spettatori (6.2%) e Caro Marziano Speciale sigla 1.205.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 la soap spagnola La Promessa interessa 899.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 318.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 402.000 spettatori (2.2%). Sul Nove la replica di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 408.000 spettatori con il 2.2% di share.

Ascolti tv 22/01: Pomeriggio

Su Rai1 La Volta Buona colleziona 1.639.000 spettatori con il 13.6% di share nella prima parte e 1.558.000 spettatori con il 15.4% di share nella seconda parte. La soap Il Paradiso delle Signore conquista 1.582.000 spettatori con il 16.7% di share. A seguire La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.340.000 spettatori con il 20.5% di share. Su Canale5 la soap Beautiful raggiunge 2.337.000 spettatori pari al 18.2% di share e Endless Love sigla 2.560.000 spettatori pari al 20.4% di share. Uomini e Donne raccoglie 2.611.000 spettatori con il 23.9% di share. La striscia di Amici di Maria De Filippi segna 1.543.000 spettatori (16.4%), quella di Grande Fratello 18 1.456.000 spettatori (15.5%). My Home My Destiny raduna 1.384.000 spettatori pari al 14.6% di share. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.278.000 spettatori pari al 12.8% di share nella prima parte e 1.390.000 spettatori pari al 12.3% di share nella seconda parte.