Ascolti tv 21 settembre 2020: il Grande Fratello Vip torna a vincere

Terza puntata positiva per il Grande Fratello Vip. Il reality show guidato da Alfonso Signorini è tornato a vincere la gara degli ascolti tv. Il programma di Canale 5 è stato il più visto in tv nella serata di lunedì 21 settembre 2020. La squalifica di Fausto Leali e le vicende di Elisabetta Gregoraci (che per gioco è stata costretta a baciare l’ex Velino Pierpaolo Pretelli) hanno appassionato tre milioni di telespettatori con il 18.50% di share. Una vittoria dovuta anche alla concorrenza decisamente diversa dal solito: le altre reti si sono dedicate principalmente alla politica e al risultato delle ultime elezioni. Su Rai 1 Bruno Vespa con il suo Speciale Porta a Porta non è andato oltre 1.214.000 spettatori con il 7.30%. La prima rete Rai è stata battuta pure da Rai 2: Boss in Incognito con Max Giusti è stato seguito da 2 milioni di persone con l’8.80%. Bene Italia 1: il film Colombiana con Zoe Saldana ha totalizzato 1.736.000 con il 7.90%.

Ascolti tv lunedì 21 settembre 2020: buon risultato per il Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip torna a vincere la gara degli ascolti tv ma è ancora lontano dai fasti di un tempo. Forse ha solo bisogno di carburare un po’? Del resto il cast è più che buono e i vari concorrenti potrebbero regalare diversi colpi di scena. Dopo la prima settimana il protagonista assoluto è stato indubbiamente Fausto Leali. A sette giorni dal suo ingresso il cantante è stato squalificato per le sue frasi razziste. Ma negli ultimi giorni hanno fatto mormorare anche le liti tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe e il comportamento sopra le righe della contessa Patrizia De Blanck.

Ascolti tv lunedì 21 settembre 2020: qual è stato il programma più visto

Come riporta Bubino blog, il programma televisivo più visto di lunedì 21 settembre è stato Reazione a catena. Il game show di Marco Liorni è ormai un must del piccolo schermo. La puntata di ieri sera ha incollato davanti alla tv ben 4.221.000 con il 22.83% di share. Niente da fare per Caduta Libera di Gerry Scotti che non è andato oltre 2.814.000 spettatori con il 15.94%.