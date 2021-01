Ascolti tv 21 gennaio 2021: flop Can Yaman, Pucci e Suor Angela meglio

By

Chi ha vinto i dati degli ascolti tv di ieri giovedì 21 gennaio 2021? Al primo posto si è piazzato, anche questa settimana, Che Dio ci aiuti 6. Con la presenza di fronte al piccolo schermo di più di 5 milioni di telespettatori, la serie tv di Rai 1 con Elena Sofia Ricci non ha avuto rivali nella prima serata di ieri. Una piccola crescita è stata registrata da Daydreamer – Le ali del sogno e, nel frattempo, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione de La Pupa e il Secchione e viceversa. Scendendo nel dettaglio, Rai 1 ha ottenuto una media di ben 5.504.000 di telespettatori con il 22.2% di share. La soap opera turca con Can Yaman ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.994.000 di telespettatori con il 9.3% di share. Invece, il programma di Italia 1 condotto da Andrea Pucci è stato seguito da 1.790.000 di telespettatori con il 9.7% di share.

Intanto, sempre nel prime time, su Rai 2 è andata in onda la partita di Coppa Italia Lazio – Parma, che ha intrattenuto 1.625.000 di telespettatori con il 6.2% di share. Il disertore su Rai 3 ha tenuto compagnia a 1.552.000 di telespettatori con il 6.6% di share. Hanno seguito Dritto e Rovescio su Rete 4 1.106.000 di telespettatori con il 5.7% di share. Piazzapulita su La7 ha informato 1.282.000 di telespettatori con il 5.4% di share. Tomb Raider su Tv8 ha registrato una media di 735.000 telespettatori con il 3%. Infine, Il segno della libellula – Draginfly sul Nove ha tenuto compagnia a 406.000 telespettatori con l’1.6% di share.

Nell’access prime time Soliti Ignoti – Il ritorno ha giocato insieme a 5.382.000 di telespettatori con il 19.5% di share, mentre Striscia la notizia ha intrattenuto 4.529.000 di telespettatori con il 16.3%. Nel preserale L’eredità – La sfida dei 7 ha raccolto di fronte al piccolo schermo 3.634.000 di telespettatori con il 19.8% di share e L’eredità 5.126.000 di telespettatori con il 23.4% di share. Caduta libera – Inizia la sfida ha fatto compagnia a 2.566.000 di telespettatori con il 14.3% di share e Caduta libera a 2.858.000 di telespettatori con il 18%.

Nel pomeriggio di ieri sono andati in onda programmi e soap sulle principali reti televisive, che hanno registrato i seguenti dati:

Oggi è un altro giorno – 1.808.000 di telespettatori (12.1%);

Il paradiso delle signore – 2.207.000 di telespettatori (17.2%);

La vita in diretta – 2.395.000 di telespettatori (16.2%);

Beautiful – 2.739.000 di telespettatori (16.1%);

Una Vita – 2.829.000 di telespettatori (17.4%);

Uomini e Donne – 3.321.000 di telespettatori (23.2%);

Amici – 2.319.000 di telespettatori (18.2%);

GF Vip – 2.141.000 di telespettatori (16.7%);

Il Segreto – 1.998.000 di telespettatori (15.4%);

Pomeriggio Cinque – 1.901.000 di telespettatori (14%) nella prima parte e 2.238.000 di telespettatori (14.4%) nella seconda;

Detto Fatto – 670.000 telespettatori (5.2%).