Ascolti tv martedì 21 aprile 2020: come è andata la seconda puntata del nuovo Uomini e Donne

Brusco calo per la seconda puntata del nuovo Uomini e Donne, quello che vede protagoniste Gemma Galgani e Giovanna Abate alle prese con il corteggiamento virtuale. La puntata andata in onda martedì 21 aprile 2020 è stata seguita solo da 2.323.000 telespettatori con il 13,22%. La prima puntata trasmessa lunedì 20 aprile aveva invece segnato 3.088.000 con 16.54%. Il pubblico italiano si è già stancato dell’effetto novità? Probabile visto che in rete i commenti negativi sul nuovo format si sono sprecati. Ma va pure sottolineato che ieri, in contemporanea con U&D, Rai Uno ha trasmesso Rai Parlamento, seguito da molti per via dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Toccherà quindi attendere i prossimi giorni per capire come evolverà il nuovo programma creato dalla redazione di Maria De Filippi.

Boom di Beautiful, Pomeriggio 5 torna a vincere

Per quanto riguarda gli altri ascolti tv, non si può non segnalare il boom di Beautiful. La soap americana è la più seguita in Italia e martedì 21 aprile 2020 ha appassionato 3.701.000 persone con il 16.69%. Bene anche Una Vita con 3.254.000 e 16.13%. Torna a vincere pure Pomeriggio 5, che nelle ultime settimane ha avuto più di qualche difficoltà contro La vita in diretta. Circa 2.4000.000 di telespettatori per Barbara d’Urso con uno share che oscilla tra il 13 e il 14%.

In serata ha vinto Rai Uno con lo show di Laura Pausini

In prima serata ha trionfato Laura Pausini: il suo show trasmesso su Rai Uno ha totalizzato 3.447.000 con 13.33%. Il ritorno de Le Iene su Italia 1 ha invece registrato il 2.669.000 con il 12.40%.