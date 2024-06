Ascolti Tv 21/6: Euro24, Mediaset flop, vincono le repliche. I dati

Continuano gli Europei di Calcio e come sempre la Rai la spunta sugli ascolti, ormai dà darlo per scontato per tutto il resto del Campionato, vista l’offerta scarsa della concorrenza. Su Mediaset la Rosa Della Vendetta crolla, il secondo appuntamento con la soap turca cala di ascolti rispetto all’esordio. Colpo di coda invece delle repliche di Quarto Grado che toccano quasi il 10%.

Tutti i dati relativi alla prima serata di Venerdì 21 Giugno

Rai Uno: Europei, Francia-Olanda, 5.108.000 spettatori (30.2% )

5.108.000 spettatori (30.2% ) Rai Due: I Casi della Giovane Miss Fisher, 734.000 spettatori (4.5%)

734.000 spettatori (4.5%) Rai Tre: La Bussola, 588.000 spettatori (3.6%)

588.000 spettatori (3.6%) Rete Quattro: Quarto Grado, 1.176.000 spettatori (9.6%)

1.176.000 spettatori (9.6%) Canale 5: La Rosa della Vendetta, 2.045.000 spettatori (12.6%)

2.045.000 spettatori (12.6%) Italia 1: Mi Presenti I Tuoi?, 871.000 spettatori (5.8%)

871.000 spettatori (5.8%) La7: Eden-Un pianeta da salvare, 458.000 spettatori (3.3%)

458.000 spettatori (3.3%) TV8: I delitti del Barlume, 268.000 spettatori (1.7%)

268.000 spettatori (1.7%) NOVE: Il Meglio dei Fratelli Di Crozza, 436.000 spettatori (2.7%)

Ascolti Tv Venerdì 21 Giugno: access prime time

Il primato di Reazione A Catena resta imbattuto, il game show del preserale Rai continua ad essere la scelta preferita per l’estate degli italiani. Si difende molto bene tuttavia Caduta Libera, che nonostante mandi in onda le repliche fa ottimi numeri e riduce sempre di più la distanza dal competitor.

Rai Uno: Reazione A Catena, 3.246.000 spettatori (25.6%)

3.246.000 spettatori (25.6%) Canale 5: Caduta Libera, 2.051.000 spettatori (17%)

2.051.000 spettatori (17%) Canale 5: Paperissima Sprint, 2.337.000 spettatori (13.8%)

Ascolti Tv Venerdì 21 Giugno: il pomeriggio

Si sfidano Rai e Mediaset nel pomeriggio. Benissimo Estate in Diretta che raggiunge un nuovo picco di ascolti, ma la vincitrice è la telenovela La Promessa, regina imbattuta del pomeridiano Mediaset. Pomeriggio 5 News si scalda appena appena, ma è una fiammella molto tiepida, la conduzione di Simona Branchetti è premiata dai commenti ma poco dallo share.

Rai Uno: A un Passo dal Cielo, 995.000 spettatori (10.7%)

995.000 spettatori (10.7%) Rai Uno: Estate In Diretta, 1.652.000 spettatori (19.6%)

1.652.000 spettatori (19.6%) Canale 5: Endless Love, 2.138.000 spettatori (19.8%)

2.138.000 spettatori (19.8%) Canale 5: My Home My Destiny, 1.618.000 spettatori (18.2%)

1.618.000 spettatori (18.2%) Canale 5: La Promessa, 1.560.000 spettatori (20.1%)

1.560.000 spettatori (20.1%) Canale 5: Pomeriggio 5 News, 1.233.000 spettatori (15.9%) nella prima parte e 1.078.000 spettatori (13%) nella seconda parte

Ascolti Tv Venerdì 21 Giugno: la mattina

E’ testa a testa nella mattina di Rai Uno e Canale 5: lo scontro tra Camper, il viaggio di Marcello Masi alla scoperta delle bellezze italiane e Mattino Cinque finisce in pareggio. Peccato che per il programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci si trattasse dell’ultima puntata della stagione, finale decisamente tiepido. Tutta la stagione di Mattino 5 è stata buona, ma non ottima, soprattutto nella seconda parte abbiamo visto ascolti bassi, vedremo la nuova stagione quali cambiamenti porterà. A farla da padrone comunque è sempre Forum, pure in replica.