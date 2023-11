Ascolti tv 21/11/23: Circeo e Belli ciao male, incubo per Marcuzzi

I dati sugli ascolti dei programmi di martedì 21 novembre 2023 giungono in differita, in seguito a problemi tecnici che ne hanno posticipato la diffusione. La prima serata televisiva ha visto in tiepido equilibrio la seconda puntata di Circeo e il film comico Belli Ciao. La fiction con Greta Scarano, in onda su Rai Uno, ha appassionato 2.526.000 spettatori, pari al 14.51% di share. Medaglia d’argento, ma senza lode, per Pio e Amedeo: 1.957.000 spettatori, che non superano il 10,86% di share. La parabola discendente di Alessia Marcuzzi prosegue lenta e inesorabile: il pur gradevole Boomerissima, su Rai Due, non strappa nemmeno il 5%. Un po’ meglio (ma non abbastanza) Le Iene su Italia Uno. Il programma d’inchiesta condotto da Veronica Gentili porta a casa il 9,92%. Una serata senza guizzi, con auditel dormiente e un pubblico poco entusiasta.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di martedì 21 novembre 2023:

Rai Uno: la seconda puntata di Circeo ha incollato alla tv 2.526.000 spettatori pari al 14.51% di share;

Canale 5: Belli Ciao, in prima tv, è stato seguito da 1.957.000 spettatori (10,86%);

Rai Due: Boomerissima ha raggiunto 733.000 spettatori (4,63%);

Italia Uno: Le Iene ha appassionato 1.334.000 spettatori (9.92%);

Rai Tre: Avanti Popolo ha convinto 482.000 utenti (2,92%);

Rete 4: È Sempre Cartabianca ha totalizzato 960.000 spettatori (6,79%);

La 7: DiMartedì porta a casa 1.457.000 spettatori spettatori (8,88%);

Tv8: GialappaShow ha ottenuto 678.000 telespettatori (4%);

Nove: Jack Reacher – La Prova Decisiva ha intercettato 489.000 spettatori (3%).

Ascolti tv martedì 21 novembre 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 3.346.000 spettatori (22.18%), mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.497.000 spettatori (25.14%);

Rai Uno: Affari tuoi ha appassionato 4.818.000 spettatori (22.08%);

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.975.000 spettatori (14.28%); segue Caduta Libera, che ha divertito 3.129.000 spettatori (18,31%);

Canale Cinque: Striscia la Notizia ha raggiunto 3.566.000 spettatori (16,33%);

Italia Uno: N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha raccolto 1.451.000 spettatori (6,67%);

La7: Otto e Mezzo ha interessato 2.064.000 spettatori (9.39%);

Rai Due: Irlanda-Italia ha raggiunto 751.000 utenti (4,36%);

Rete 4: Tempesta d’Amore ha totalizzato 496.000 spettatori pari (2,41%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha incuriosito 1.823.000 spettatori (8.28%);

Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 685.000 spettatori (3,2%).

Ascolti tv martedì 21 novembre 2023: il pomeriggio

Rai Uno: La Volta Buona ha fatto compagnia a 1.476.000 spettatori (14,04%);

Rai Uno : La Vita in Diretta ha intrattenuto 2.061.000 spettatori (20,21%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha radunato all’ascolto 1.710.000 utenti (18.38)%

Canale Cinque : Beautiful è stato seguito da 2.659.000 telespettatori (20,26%);

Canale Cinque : Terra Amara ha conquistato 2.872.000 telespettatori (22,94%);

Canale Cinque : Uomini e Donne ha registrato 2.540.000 utenti (23,87%)

Canale Cinque: Amici DayTime ha appassionato 1.972.000 spettatori (21,33%);

Canale Cinque: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.889.000 spettatori (18,28%) nella prima parte e a 1.839.000 spettatori (15,49%) nella seconda parte;

Rai Due: BellaMa’ ha interessato 582.000 spettatori (6,1%).

Rai Tre: Geo haa registrato 1.548.000 spettatori (12,89%);

Rete Quattro: Lo Sportello di Forum è stato seguito da 850.000 spettatori (7,14%).

Ascolti tv martedì 21 novembre 2023: la mattina