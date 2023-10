Ascolti tv 21/10/23: Tsqv e Ballando, chi ha vinto in scioltezza

La prima serata di sabato 21 ottobre vede come vincitore Tu si que vales (Canale Cinque), che coinvolge oltre 4 milioni di spettatori e totalizza il 27.8% di share. Secondo posto per Ballando con le Stelle (Rai Uno) con lo show di Milly Carlucci che raggiunge il 22.5%. Terzo posto per In Altre Parole (La7), ben distante dalle prime due posizioni con il 4.9% di share. Sotto il 5% anche tutti gli altri programmi della prima serata.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 21 ottobre 2023:

Rai Uno: Ballando con le Stelle ha registrato 3.228.000 spettatori (22.5% di share);

Canale 5: Tu si que vales ha convinto 4.002.000 spettatori (27.8%);

Rai Due: S.W.A.T. ha ottenuto 698.000 utenti (3.9%);

Rai Tre: Assassinio sull’Orient Express ha intrattenuto 706.000 spettatori (4.2%);

Italia Uno: I Croods ha interessato 689.000 spettatori (3.9%);

Rete 4: Rocky V è stato seguito da 383.000 spettatori (2.3%);

La 7: In Altre Parole ha convinto 875.000 spettatori (4.9%);

Tv 8: Formula 1 con GP Stati Uniti – Qualifiche ha totalizzato 365.000 spettatori (2.1%);

Nove: Accordi&Disaccordi ha raggiunto 390.000 persone (2.2%).

Ascolti tv sabato 21 ottobre 2023: preserale e access prime time

Canale 5: Striscia la notizia è stato seguito da 3.468.000 persone (18.9% di share);

Italia Uno: N.C.I.S. ha intrattenuto 1.163.000 telespettatori (6.4%);

Rai Tre: Che Sarà di Serena Bortone interessa 695.000 spettatori (3.8%);

Rete 4: Stasera Italia Weekend ha registrato 611.000 spettatori nella prima parte del programma (3.4%), mentre nella seconda ne ha avuti 675.000 (3.6%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha intrattenuto 2.742.000 spettatori (21.3%) nella prima parte e 3.715.000 utenti (25%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera Story ha raggiunto 1.878.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e nella seconda ne ha raggiunti 2.288.000 (15.8%).

Ascolti tv sabato 21 ottobre 2023: il pomeriggio