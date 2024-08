Ascolti TV 21/08, Rai 1 vs Jaime Lorente su Canale 5: chi vince

I dati degli ascolti televisivi di mercoledì 21 agosto 2024 vedono in testa Rai 1, con La ricetta del delitto perfetto in prima serata. Non ha fatto numeri straordinari, ma la prima rete della TV di Stato ha conquistato comunque il prime time con questo film. Canale 5 con il film spagnolo con Jaime Lorente Sogno olimpico, si è posizionato al secondo posto, con circa 500mila telespettatori in meno, rispetto a Rai 1. Qui di seguito i dati nel dettaglio registrati dai principali canali televisivi ieri in prima serata.

La ricetta del delitto perfetto su Rai 1 ha ottenuto la presenza di 1.681.000 telespettatori con il 13.38% di share. Sogno olimpico su Canale 5 ha, invece, totalizzato 1.111.000 telespettatori, con il 9.97% di share. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha tenuto compagnia a 749.000 telespettatori, con uno share del 5.44% con il primo episodio e 702.000 (6.67%) con il secondo. Su Rai 3 NewsRoom è stato visto da 416.000 telespettatori, con il 3.22% di share. Chicago Med su Italia 1 ha registrato una media di 919.000 telespettatori, con il 7.04% di share.

Su Rete 4 Zona Bianca ha intrattenuto 778.000 telespettatori, con il 7.38% di share. Su La7 In onda ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.023.000, con il 7.09% di share e il doc Le confessioni del diavolo: i nastri perduti di Eichmann è stato visto da 334.000 telespettatori, share 3.15%. Su Tv8 il film Sconcert ha ottenuto una media di 295.000 telespettatori, con il 2.23% di shae. Su Nove Il contadino cerca moglie ha tenuto compagnia a 296.000 telespettatori, con il 2.86% di share.

Ascolti TV preserale e access prime time del 21 agosto 2024

Gli ascolti televisivi di ieri nell’access prime time vedono trionfare Techetechetè, che ha intrattenuto su Rai 2.756.000 telespettatori, con il 18,30%. Al secondo posto si è posizionato Canale 5 con Paperissima Sprint, che ha intrattenuto 2.149.000 telespettatori, con il 14.22% di share. Su Rai 3 Blob ha tenuto compagnia a 798.000, con il 5.55%, mentre Le storie di Un posto al sole è stato seguito da 678.000, con il 4.47%. NCIS su Italia 1 ha ottenuto una media di 1.187.000 telespettatori, con il 7.89% di share.

4 di sera su Rete 4 ha intrattenuto 660.000 telespettatori, con il 4.42%. Su La7 In onda ha fatto compagnia a 1.196.000 telespettatori, con il 7.90% di share. Alessandro Borghese 4 Ristoranti su Tv8 ha tenuto incollati al piccolo schermo 618.000 telespettatori, con il 4.13% di share, mentre Cash or Trash su Nove è stato seguito da 562.000 telespettatori, con il 3.75%.

Nel preserale, Rai 1 con Reazione a catena nel segmento L’Intesa vincente ha giocato con 1.960.000 telespettatori (20.49%) e nel game con 2.745.000 (23.62%). Su Canale 5 The Wall ha intrattenuto nel segmento I protagonisti 1.265.000 telespettatori (13.90%) e nel game 1.996.000, (17.80%).

Ascolti TV ieri pomeriggio

Nel pomeriggio del 21 agosto 2024, Che Dio ci aiuti è stato visto su Rai 1 da 992.000 telespettatori (10.05%). Sempre su Rai 1, Estate in diretta ha registrato un netto di 1.529.000 telespettatori (19.26%). Canale 5 con Beautiful ha tenuto compagnia a 1.939.000 telespettatori (17.30%), con The Family a 1.702.000 (17.23%) e con La Promessa a 1.482.000 (18.89%). Infine, sempre su Canale 5, Pomeriggio Cinque News ha intrattenuto con la prima parte 1.314.000 telespettatori (17.79%) e 1.115.000 (14.24%) con la seconda.