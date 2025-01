Ascolti tv 21/01: Blackout 2, Zorro, De Martino, Bonolis. Chi vince

Mentre sul web e sul piccolo schermo non si parla d’altro che di Sanremo 2025 e il pubblico italiano è in trepidazione per la nuova edizione condotta da Carlo Conti, intanto, nella serata di martedì 21 gennaio ancora una volta mamma Rai ha avuto la meglio sui suoi competitor.

Che si tratti di una fiction, film o programma televisivo, Mediaset non può fare a meno di fare i conti con la Rai che, infatti, nella serata di ieri ha conquistato 3.007.000 spettatori pari al 17.1% di share con la seconda puntata della fiction Blackout 2 –Le Verità Nascoste. Su Canale5, invece, è andato in onda l’ultimo appuntamento con Amore e Vendetta – Zorro che ha attirato l’attenzione di 1.221.000 spettatori con uno share del 9.9%. Su Rai2 Ma… Diamoci del Tour! in Europa, con Enrico Brignano, intrattiene 928.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Safe incolla davanti al video 1.499.000 spettatori con il 7.9% di share. Su Rai3 Il maestro giardiniere segna 786.000 spettatori e il 4.1% di share. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza 685.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 DiMartedì raggiunge 1.448.000 spettatori con l’8.8% di share e 487.000 spettatori con il 7.7% di share nel segmento Più in onda. Su Tv8 Due pattini e una corona ottiene 414.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove Little Big Italy raduna 362.000 spettatori con il 2.6% di share.

Ascolti tv 21/01: Access prime Time e Preserale

Su Rai1 Affari Tuoi raduna 6.521.000 spettatori (29.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.883.000 spettatori (13%). Su Rai2 TG2 Post totalizza 501.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.395.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.352.000 spettatori (6.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.582.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.099.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 934.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su La7 8 ½ raccoglie 1.755.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Celebrity Chef ha interessato 465.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 507.000 spettatori (2.3%).

Nel Preserale, invece, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.140.000 spettatori (21.2%), mentre L’Eredità ha coinvolto 4.675.000 spettatori (25.9%). Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.512.000 spettatori (18.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.605.000 spettatori (20.9%).

Ascolti tv 21/01: Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.616.000 – 20.0%), La Volta Buona colleziona 1.842.000 spettatori con il 15.2% di share nella prima parte e 1.646.000 spettatori e il 17.2% di share nella seconda parte. Il Paradiso delle Signore conquista 1.625.000 spettatori con il 18% di share. La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.293.000 spettatori con il 20.1% di share. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.365.000 spettatori pari al 18% di share e Endless Love sigla 2.493.000 spettatori pari al 19.8% di share. A seguire Uomini e Donne raduna 2.564.000 spettatori pari al 24.0% di share, la striscia di Amici segna 1.433.000 spettatori pari al 16% di share e quella del Grande Fratello 1.379.000 spettatori pari al 15.1% di share. Pomeriggio Cinque, invece, intrattiene 1.219.000 spettatori pari al 13.1% di share nella prima parte e 1.392.000 spettatori pari al 12.3% di share nella seconda parte.