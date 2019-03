By

Ascolti tv mercoledì 20 marzo 2019: il risultato di Live-Non è la d’Urso

La seconda puntata di Live-Non è la d’Urso, lo show in prima serata di Barbara d’Urso, è stato seguito mercoledì 20 marzo da 2.331.000 spettatori pari al 14% di share. Buonanotte Live di 8 minuti ha invece interessato 845.000 telespettatori per il 17% di share. Dunque il programma si riconferma una garanzia per la rete dopo la prima puntata: Mediaset ha infatti chiesto alla d’Urso di raggiungere l’obiettivo del 12% di share. Obiettivo ampiamente raggiunto e superato, con grande gioia della conduttrice che ha prontamente ringraziato il suo pubblico sui social network. “Buongiorno!! Grazie a tutti voi che ci avete seguito ieri sera!! 14% con picchi del 22% e di 3 milioni e mezzo di spettatori!!! Primo posto su Twitter e 200 mila interazioni su sito e app!! Grazieeeeeee!!!”, ha scritto la presentatrice.

Gli altri ascolti tv di mercoledì 20 marzo 2019

Per quanto riguarda le altre reti, il film su Rai Uno Si accettano miracoli ha totalizzato 3.295.000 spettatori pari al 14.4% di share. Il finale de La porta rossa 2 su Rai Due ha interessato 2.807.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Italia 1 la prima tv di Deadpool ha ottenuto 1.617.000 spettatori (7.2%). Su Rai Tre Chi l’ha visto? ha totalizzato 2.130.000 spettatori pari ad uno share del 9.9%.