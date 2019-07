Ascolti tv 20 Luglio 2019: la famiglia Angela batte Bonolis

Ascolti Tv 20 Luglio 2019. Scopriamo chi ha vinto la gara tra Quella notte sulla luna e la replica di Ciao Darwin!

Ieri per il mondo intero è stata una giornata a dir poco memorabile. Esattamente 50 anni fa, il 20 Luglio del 1969, ci fu il primo sbarco sulla luna. L’astronauta Neil Armstrong fu il primo uomo in assoluto ad avere l’onore di mettere i piedi sul suolo lunare. In Italia, ieri sera, si è deciso di festeggiare questa grandiosa ricorrenza con il bellissimo documentario Quella notte sulla luna firmato da Piero Angela e il figlio Alberto Angela, due uomini che diffondono tantissima cultura tramite lo schermo televisivo. I loro programmi infatti sono sempre seguitissimi perché ricchi di indispensabili informazioni storiche e scientifiche. Ma Quella notte sulla luna avrà riscosso il successo sperato? Scopriamolo insieme leggendo gli ascolti di ogni programma andato in onda ieri!

Ascolti Tv 20 Luglio 2019: nel sabato sera italiano vince il documentario di Piero ed Alberto Angela

La gara degli ascolti non poteva non vincerla il documentario dedicato al primo sbarco sulla luna Quella notte sulla luna, andato in onda su Rai 1, che ha raccolto la bellezza di 2.479.000 spettatori pari al 18.2% di share. Canale 5 ha invece animato la serata del suo pubblico con una divertente replica di Ciao Darwin 7 che ha ottenuto un ottimo risultato con 1.832.000 spettatori pari al 14.7% di share. È andata bene anche per Rai Due che con La Doppia Vita di mio Marito ha raccolto l’attenzione di 1.458.000 spettatori pari al 9.9% di share e con Bull 725.000 pari al 5.6%. Bene anche per Rete4 che con Una Vita ha riunito 865.000 spettatori con il 6.3% di share.

Reazione a Catena batte ancora una volta Caduta libera: gli ascolti del preserale del 20 Luglio 2019

Il preserale invece è stato vinto da Reazione a Catena – L’intesa Vincente e Reazione a Catena, andati in onda su Rai 1, che hanno raccolto rispettivamente 1.976.000 (20%) e 2.818.000 spettatori pari al 24,3% di share. Non è andata male per Canale 5 che con i programmi condotti da Gerry Scotti Ricaduta Libera – Inizia la sfida e Ricaduta Libera hanno tenuto incollati davanti allo schermo 1.280.000 (13,5%) 1.835.000 spettatori con il 16.2% di share. Tempesta d’Amore su Rete 4 ha segnato invece il 4.9% con 633.000 spettatori.