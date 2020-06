Ascolti tv 21 giugno 2020: bene Domenica In, Barbara d’Urso non brilla

Ascolti tv di domenica 21 giugno 2020. In prima serata, la fiction in replica Non Dirlo al mio Capo su Rai Uno ha conquistato 2.067.000 di spettatori pari a uno share del 13%. Live Non è la D’Urso è stato seguito su Canale Cinque da 2.018.000 spettatori con il 13.1% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 è stato guardato da 1.334.000 spettatori, 6.1%. NCIS fa segnare il 5.7% con 1.192.000 di utenti. Su Italia Uno Una Notte da Leoni 3 ha intrattenuto 1.186.000 utenti, 5.7% di share. Su Rai Tre Oltre la Notte si è attestato su 1.122.000 di telespettatori, share del 5.2%. Su Rete Quattro Il Miglio Verde è stato seguito da 1.032.000 di spettatori con il 6.6% di share. Su La7 lo speciale di Non è l’Arena ha toccato il 4.8% con 836.000 utenti.

Ascolti Tv, Domenica In si conferma una garanzia anche durante il periodo estivo

La penultima puntata di Domenica In è stata seguita nella prima parte da 2.493.000 telespettatori con uno share pari al 18,49%. La ha interessato 2.295.000 di utenti, 20%. Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha registrato 755.000 telespettatori, share del 5,61%. Su Rai 3 1/2 h in più ha intrattenuto 976.000 utenti, 7,88%. Su Rai Tre Kilimangiaro Collection ha toccato quota 719.000 telespettatori, share del 6,57%. Su Canale 5 L’arca di Noè ha intrattenuto 2.059.000, 13,78%. Una Vita 1.609.000, 11,66%. Il film Un amore senza fine ha tenuto vicini al teleschermo 1.216.000 telespettatori, 10,10%. Una donna per amica ha segnato un netto di 821.000, 7,51%. Su Italia 1 Magnum P.I. ha raccolto 390.000 telespettatori, share 3,63%. Su Rete 4 La miniserie Anni ’50 ha registrato 422.000 telespettatori, share 3,59%. Il film Ho vinto la lotteria di Capodanno ha intrattenuto 329.000 utenti, share 2,96%.

Barbara d’Urso e Mara Venier, la stagione 2019-2020

Mara Venier si avvia a chiudere Domenica In con il vento in poppa. Una stagione monster segnata da dati d’ascolto eccellenti. Viale Mazzini ha infatti riconfermato la veneziana al timone della trasmissione anche nella prossima edizione. Invece Barbara d’Urso ha concluso ieri il suo cammino a Live – Non è la d’Urso che, guardando agli ascolti, non ha brillato negli ultimi appuntamenti. Un calo dovuto a diversi fattori, tra i quali spiccano il periodo estivo (dove le persone sono meno ghiotte di tv) e l’usura del format. Ci sarà tempo durante la pausa di pensare a tutti i correttivi da attuare per far decollare nuovamente lo show che tornerà anche il prossimo anno.

Mara Venier e Barbara d’Urso infortunate ma in onda

Altro fatto curioso della domenica riguarda le due regine di Mediaset e Rai. Entrambe sono andate in onda doloranti. Mara Venier continua a risentire dei postumi della frattura al piede risalente a una ventina di giorni fa, mentre Barbara si è ustionata una mano la scorsa settimana; è andata comunque in video, apparendo con una vistosa fasciatura. Una coincidenza il doppio infortunio delle due conduttrici. Coincidenza che ha un filo rosso: entrambe non hanno rinunciato ai loro programmi, segno che oltre alla professione sono guidate da una grande passione e tenacia.