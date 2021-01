Ascolti tv 20 gennaio 2021: crolla Made in Italy, chi ha vinto

By

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, mercoledì 20 gennaio 2021? Ha subito un calo Made in Italy su Canale 5. La serie tv con Marco Bocci e Greta Ferro aveva iniziato bene, sebbene non avesse trionfato nella prima serata. La scorsa settimana, infatti, era riuscita a conquistare la presenza di più di 3 milioni di telespettatori. La situazione è cambiata e questa volta i dati auditel l’hanno posizionata al secondo posto, ma con un evidente calo. Scendendo nel dettaglio, la seconda puntata della serie tv ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.525.000 di telespettatori con il 10.9% di share. A stravincere nella prima serata di ieri è stato, invece, Rai 1 con la partita di Supercoppa Italiana Juventus – Napoli. L’incontro sportivo ha ottenuto la presenza di ben 7.860.000 di telespettatori con il 29% di share.

Nel frattempo, sempre nel prime time, Qualcosa di speciale su Rai 2 ha tenuto compagnia a 1.429.000 di telespettatori con il 5.6% di share. Alice in Wonderland su Italia 1 ha intrattenuto 1.163.000 di telespettatori con il 4.6% di share. Chi l’ha visto? su Rai 3 ha registrato una media di 2.360.000 di telespettatori con il 10.2% di share. Speciale Stasera Italia ha informato 798.000 telespettatori con il 3.4% di share. 899.000 telespettatori hanno, invece, seguito Atlantide su La7 con il 3.6% di share e 541.000 telespettatori hanno preferito La cuoca del Presidente su Tv8 (21.1%).

Nell’access prime time, Striscia la notizia ha conquistato la presenza di 4.127.000 di telespettatori con il 14.4% di share. Nel preserale L’eredità – La sfida dei 7 ha giocato insieme a 3.832.000 di telespettatori (19.6%), mentre L’eredità con 5.392.000 di telespettatori (23.7%). La replica di Caduta libera – Inizia la sfida ha tenuto compagnia a 2.704.000 di telespettatori (14.1%) e Caduta libera a 3.814.000 di telespettatori (17.1%).

Il pomeriggio di ieri è stato caratterizzato da temi legati alla politica, in quanto il 46esimo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto il suo giuramento. Intanto, i programmi e le soap hanno registrato i seguenti risultati: