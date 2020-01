Ascolti Tv 20 gennaio 2020: Gf share alto, La guerra è finita 1 milione di telespettatori in più

Foto gentilmente offerta da Ufficio Stampa Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip share più alto, ma La guerra è finita ha un milione di telespettatori in più: ascolti Tv 20 gennaio 2020

Il Grande Fratello Vip non è riuscito a battere La guerra è finita, ma ad avere un punto percentuale in più sì: la serie Tv di Rai 1 ha infatti ottenuto uno share più basso rispetto alla settimana scorsa; uno share che le ha comunque permesso di portare a casa la vittoria. Il Gf si mantiene stabile, venendo sempre seguito da un bacino di telespettatori fidalizzati: in tanti vogliono scoprire se tra Ivan e Clizia ci sia davvero del tenero o chi è il nuovo eliminato. Nella serata di ieri lunedì 20 gennaio 2020, il Grande Fratello ha raggiunto il 18.5% di share, venendo seguito da 3.111.000 teleutenti; La guerra è finita ha invece ottenuto il 18.4%, appassionando 4.288.000. I mercenari, in onda su Italia 1, è stato seguito da 1.529.000 di spettatori, raggiungendo il 6.4% di share; 5% di share invece per la serie 9-1-1 (1.282.000 spettatori).

Ascolti lunedì 20 gennaio: Striscia la Notizia sempre meglio

Un’altra vittoria per I Soliti Ignoti nell’Access Prime Time: ha portato a casa il 20.6% di share, incuriosendo 5.542.000 telespettatori; è stato invece seguito da 4.980.000 teleutenti Striscia la Notizia, che ha ottenuto il 18.5% di share. Tg2 post ha chiuso col 3.6% di share, 4.5% per CSI Miami e 6.7% per Un posto al sole. Cresce Avanti un altro che, nel Preserale, ha portato a casa il 21.6% di share, venendo seguito da 4.438.000 teleutenti; ottimo risultato per L’Eredità, che ha raggiunto il 25.8% di share e ha incollato al piccolo schermo 5.467.000 spettatori.

I risultati di Uomini e Donne, Pomeriggio 5 e Storie Italiane

936.000 telespettatori non si sono persi la puntata di Uno mattina, che ha registrato il 17.8% di share. Bene Storie Italiane col 19.4% di share (1.094.000 teleutenti); si assesta al 14.9% Mattino 5 (879.000 teleutenti). Nel Pomeriggio Vieni da me ottiene il 13.9% di share (2.017.000 telespettatori), Uomini e Donne 23.6% (3.242.000 telespettatori), Pomeriggio 5 si assesta invece attorno al 17% di share.