Ascolti Tv 20 febbraio 2020: Don Matteo invincibile, Mediaset resiste

Don Matteo stravince (ovviamente!), ma Mediaset non delude con Le Iene e il film di Canale 5: gli ascolti di giovedì 20 febbraio

Ormai tutti sanno che Don Matteo segna sempre un successo dopo l’altro. La popolare serie televisiva di Rai 1 non ha deluso le aspettative: una garanzia, che permette alla rete di ottenere sensazionali ascolti. Giovedì 20 febbraio 2020, Don Matteo 12 ha registrato il 26.5% di share, appassionando 5.840.000 telespettatori, sempre fedelissimi alla serie Tv con protagonista Terence Hill. Come avversario nella gara degli ascolti, Don Matteo ha avuto il film – trasmesso su Canale 5 – Mamma o Papà? (interpretati da Paola Cortellesi e Antonio Albanese), che è riuscito a raggiungere un discreto risultato: 2.158.000 teleutenti e 10.2% di share. Bene Le Iene, su Italia 1, col suo 8.8% e 1.430.000 persone incollate al piccolo schermo.

Ascolti Tv 20 febbraio 2020: duro scontro fra Mattino Cinque e Storie Italiane, ecco com’è finita

Durante il daytime della mattina, scontro diretto fra Storie Italiane e Mattino Cinque: il primo programma ha avuto, nella prima parte, una media del 18.7% di share (984.000 teleutenti) mentre nella seconda parte il 15.9% di share (1.013.000 teleutenti); la trasmissione di Canale 5 ha invece raggiunto il 17.8% di share (1.017.000 spettatori) nella prima parte e il 16.6% (872.000 spettatori) nella seconda. Uno Mattina si ferma al 16.1% di share, convincendo 866.000 persone.

Gli altri ascolti del 20 febbraio: Uomini e Donne, Vieni da Me e non solo

Quali sono invece gli ascolti del 20 febbraio del pomeriggio? Su Rai 1, Vieni da Me ha ottenuto il 13.6% di share, venendo seguito da 1.875.000 telespettatori; 1.794.000, invece, per Il Paradiso della Signore (15.9% di share). La Vita in Diretta si è fermata al 14.7% di share (1.826.000 spettatori), sempre bene Uomini e Donne, con 3.014.000 che seguono Maria De Filippi e col suo 23.5% di share. Access Prime Time combattuto, ma che ha visto trionfare per l’ennesima volta I Soliti Ignoti (5.619.000 teleutenti, 21.3% di share); Striscia la Notizia non ha registrato dei bassi ascolti, ovviamente: 16.6% di share e 4.380.000 spettatori.