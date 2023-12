Ascolti tv 20/12/23: Cecchetto, Canale 5, Sciarelli. Chi ha deluso

La prima serata di mercoledì 20 dicembre 2023 vede trionfare l’incontro di Coppa Italia: Inter-Bologna (Canale Cinque), con oltre 3,9 milioni di spettatori sintonizzati e uno share del 21.2%. Secondo posto per Chi l’ha Visto? (Rai Tre) che registra l’11.4% di share e un totale di 1.902.000 spettatori. People from Cecchetto (Rai Uno) non va oltre il 10.2% di share. Sopra il milione di utenti anche il film La Banda dei Babbi Natale (Italia Uno), che registra il 6.9% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 20 dicembre 2023:

Rai Uno: People from Cecchetto ha raccolto 1.828.000 telespettatori (10.2% di share);

Canale 5: Coppa Italia: Inter-Bologna ha totalizzato 3.945.000 spettatori (21.2%);

Rai Due: Noi Siamo Leggenda ha avuto 894.000 spettatori (5.4%);

Italia 1: La Banda dei Babbi Natale ha fatto compagnia a 1.253.000 spettatori (6.9%);

Rai Tre: Chi l’ha Visto? ha intrattenuto 1.902.000 spettatori (11.4%);

Rete 4: Fuori dal Coro ha raggiunto 900.000 spettatori (6.4%);

La7: Habemus Papam ha convinto 756.000 spettatori (4%);

TV8: Un Amore a 5 Stelle ha conquistato 624.000 spettatori (3.5%);

Nove: Cash or Trash – Xmas Special ha ottenuto 452.000 spettatori (2.5%).

Ascolti tv mercoledì 20 dicembre 2023: preserale e access prime time

Reazione a Catena tiene a distanza Caduta Libera.

Rai Uno: Cinque Minuti è stato seguito da 4.491.000 spettatori (22.9%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha ottenuto 4.906.000 telespettatori (23.2%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 3.008.000 spettatori (21.2%) nella prima parte e nella seconda da 4.115.000 spettatori (25%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.996.000 telespettatori (14.9%) nella prima parte e ne ha avuti 3.016.000 (18.9%) nella seconda;

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha avuto 1.351.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.782.000 spettatori (8.4%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha informato 761.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 875.000 (4.1%) nella seconda;

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.708.000 spettatori (8.1%);

Rai Due: Il Mercante in Fiera è stato seguito da 348.000 spettatori (1.9%) nella prima parte e 397.000 (2%) nella seconda.

Ascolti tv mercoledì 20 dicembre 2023: il pomeriggio

La versione ridotta de La Vita in Diretta vince, per numero di spettatori, su Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.324.000 spettatori (11.3% di share) nella prima parte e da 1.322.000 utenti (13%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.577.000 spettatori (17.9%);

Rai Uno: La Vita in Diretta Short ha interessato 1.993.000 spettatori (17.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.690.000 telespettatori (21.9%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.913.000 telespettatori (24.9%);

Canale 5: Uomini e Donne ha registrato 2.683.000 utenti (26.6%);

Canale 5: Amici DayTime ha avuto 1.647.000 spettatori (18.7%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.614.000 spettatori (18.6%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.686.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e di 1.493.000 utenti (13.6%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di mercoledì 20 dicembre 2023