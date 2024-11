Ascolti TV 20/11: Boom di This Is Me, disastro Noi E… Tutti i dati

Dopo una lunga attesa durata tutta l’estate (e diciamocelo, tartassanti pubblicità che iniziavano a stancare molti telespettatori) è finalmente cominciato This Is Me! La prima delle 3 prime serate speciali, condotte da Silvia Toffanin sulla storia di Amici di Maria De Filippi, ha fatto il botto! C’era da aspettarselo, il pubblico era curioso di vedere lo show di cui non si faceva che parlare da settimane, con i protagonisti più amati passati dalla scuola di Amici. Oltre a un successo di ascolti è stato anche un successo di critica, i telespettatori sui social sono letteralmente impazziti nel rivedere i momenti più epici dei 24 anni del talent show. Su Rai Uno la serata speciale Noi E…dedicata all’Unicef è un flop su tutta la linea. La Corrida di Amadeus continua a crescere, un punto più rispetto alla scorsa settimana.

Tutti i dati relativi alla prima serata di Mercoledì 20 Novembre:

Su Rai Uno Noi e… ha intrattenuto 1.525.000 spettatori (9.69%). Su Canale5, This is Me esordisce con 3.213.000 spettatori (22.24%). Su Rai2 Stucky tiene incollati allo schermo 1.562.000 spettatori (7.83%). Italia1 propone il film xXx – Il ritorno di Xander Cage e fa 757.000 spettatori (4.36%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ottiene 1.567.000 spettatori e il 9.39%. Su Rete4 l’approfondimento di Fuori dal Coro informa 697.000 spettatori (4.9%). Su La7 Una Giornata Particolare interessa 1.320.000 spettatori (7.62%). Su Tv8 4 Ristoranti la prima puntata inedita ottiene 415.000 spettatori (2.1%) e l’episodio in replica 230.000 spettatori (1.8%). Sul Nove i dilettanti de La Corrida salgono a 1.132.000 spettatori (6.1%), nella prima parte e 694.000 spettatori (7.2%) nella seconda.

Ascolti Tv 20 Novembre: access prime time

C’è un sorpasso: dopo aver dominato il preserale per molte settimane, La Ruota della Fortuna scende ufficialmente in seconda posizione sotto L’Eredità. Nessun segnale di crescita da Striscia La Notizia, che resta ferma.

Su Rai Uno L’Eredità segna 4.055.000 spettatori (22.95%). e a seguire dopo il TG1 e Cinque Minuti di Bruno Vespa, Affari Tuoi appassiona 5.594.000 spettatori (26%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna fa un passo indietro a 3.508.000 spettatori (20.75%) e dopo il TG5, Striscia la Notizia resta ferma a 2.990.000 spettatori (13.89%).

Ascolti TV 20 Novembre: il pomeriggio

Il pomeriggio di Rai Uno inizia con La Volta Buona e ottiene 1.411.000 spettatori (13.88%). Il Paradiso delle Signore appassiona 1.771.000 spettatori (19.16%). A seguire, La Vita in Diretta informa e intrattiene 2.330.000 spettatori (20.09%). Su Canale 5 si comincia con Beautiful che fa 2.227.000 spettatori (18.41%) Segreti di Famiglia tiene incollati allo schermo 1.914.000 spettatori (16.81%). Uomini e Donne appassiona 2.432.000 spettatori(23.68%). Il daytime di Amici segna 1.507.000 spettatori (16.36%), quello de La Talpa 1.366.000 (14.8%). My Home My Destiny raduna 1.405.000 spettatori (15.04%). A seguire Pomeriggio Cinque è la scelta di 1.268.000 spettatori (12.87%) nella prima parte e 1.396.000 spettatori (12.25%) nella seconda parte.

Ascolti TV 20 Novembre: la mattina

Su Rai Uno Unomattina dà il buongiorno a 902.000 spettatori (18.67%) e a seguire, Storie Italiane sfiora i 898.000 spettatori (19.5%) nella prima parte e 863.000 spettatori (16.2%). Antonella Clerici inizia in ritardo dopo uno speciale del TG1, e E’ Sempre Mezzogiorno Menù ottiene 1.850.000 spettatori (16.12%). Su Canale5 Mattino Cinque News tiene compagnia a 960.000 spettatori (19.81%) nella prima parte e 903.000 spettatori (19.91%), a seguire Forum trionfa con 1.534.000 spettatori (20.81%).