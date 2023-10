Ascolti tv 20/10/23: Conti vs Ficarra e Picone. Chi ha trionfato, i dati

La serata di venerdì 20 ottobre è stata vinta senza ombra di dubbio da Tale e Quale Show 13, in onda su Rai Uno, che si è confermato vincitore grazie agli ottimi risultati ottenuti e in salita rispetto alla scorsa settimana: 3.726.00o di spettatori e il 23.8% di share. In discesa invece Canale 5 che, con la messa in onda di Andiamo a quel paese di Ficarra e Picone, ha raggiunto 1.837.000 utenti e il 10.4% di share. Buon risultato ma inferiore alla scorsa settimana invece per Quarto Grado che questa volta sigla 1.155.000 telespettatori e il 2.2% di share. Vola invece La7: Fratelli di Crozza ha infatti totalizzato il 7.2% di share e intrattenuto 1.372.000 spettatori. Nulla da segnalare per quanto riguarda il resto della programmazione: in ogni caso si è rimasti sotto la soglia del milione di spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di venerdì 20 ottobre 2023:

Rai Uno: Tale e Quale Show ha raccolto 3.726.000 spettatori (23.8% di share);

Canale 5: Andiamo a quel paese ha totalizzato 1.837.000 spettatori (10.4%);

Rai Due: N.C.I.S ha avuto 865.000 spettatori (4.4%);

Italia 1: Security ha fatto compagnia a 889.000 spettatori (4.9%);

Rai Tre: Lui era Trinità ha interessato 380.000 spettatori (2%);

Rete 4: Quarto Grado ha raggiunto 1.155.000 spettatori (8.1%);

La7: Propaganda Live ha ottenuto 989.000 spettatori (7.4%);

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha convinto 367.000 spettatori (2.2%);

Nove: Fratelli di Crozza ha conquistato 1.372.000 spettatori (7.2%).

Ascolti tv venerdì 20 ottobre 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 4.444.000 spettatori (22% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.007.000 spettatori (21%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 3.083.000 spettatori (15.3%);

Rai Uno: Reazione a catena ha ottenuto una media di 2.884.000 spettatori (22.4%) nella prima parte e 4.117.000 spettatori (26.1%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha intrattenuto 1.593.000 spettatori nella prima parte (13.5%) e 2.515.000 spettatori nella seconda (16.6%);

Rete 4: Stasera Italia ha totalizzato una media di 820.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 786.000 spettatori (3.9%) nella seconda.

La7: Otto e mezzo ha avuto 1.821.000 spettatori (9.1%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha interessato 3.083.000 spettatori (7.3%);

Rai Tre: Un posto al sole ha intrattenuto 1.677.000 utenti (8.2%);

Tv8: 100% Italia ha avuto 514.000 spettatori (2.6%);

Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 603.000 spettatori (3.1%).

Venerdì 20 ottobre 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.308.000 spettatori (10.8% di share) nella prima parte e 1.173.000 nella seconda (12%) ;

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto 1.496.000 spettatori (17.8%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.677.000 spettatori (20.3%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 881.000 spettatori (7.6%);

Rai Due: Bella Ma’ ha interessato 535.000 spettatori (6.2%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.858.000 telespettatori (22.2%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.831.000 spettatori (23%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.554.000 spettatori (25.2%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.500.000 spettatori (17.9%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.469.000 spettatori (17.9%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.241.000 spettatori nella prima parte (14.9%) e 1.231.000 (13%) nella seconda.

