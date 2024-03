Ascolti tv 20/03/24: Michelle chiude male, grande successo Ennio

L’edizione di quest’anno di Michelle Impossible & Friends, programma condotto dalla vulcanica Michelle Hunziker, si è confermata non troppo seguita dal pubblico. La sua ultima puntata difatti non ha ottenuto grossi ascolti (13.8% di share). Chiude quindi male la Hunziker su Canale 5, venendo battuta dal documentario dedicato ad Ennio Morricone andato in onda su Rai 1 che ha ottenuto il 14.4% di share. Bene anche Sciarelli con Chi l’ha Visto, una garanzia (12.9% di share).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 20 marzo 2024:

Rai 1:Ennio, documentario dedicato a Morricone, ha conquistato 2.133.000 spettatori (14.4% di share)

Rai 2: Mare Fuori è la scelta di 1.287.000 spettatori (7.1% di share)

Rai 3: Chi l’ha Visto segna 2.036.000 spettatori (12.9% di share)

Rete 4: Fuori dal Coro totalizza un ascolto medio di 823.000 spettatori (6% di share)

Canale 5: L’ultimo appuntamento di Michelle Impossible & Friends ha intrattenuto 2.001.000 spettatori (13.8% di share)

Italia 1: The Suicide Squad – Missione suicida in prima visione ha incollato davanti al video 833.000 spettatori (5.2% di share)

La 7: Inchieste da Fermo raggiunge 679.000 spettatori (3.8% di share)

Tv8: La finale di Italia’s Got Talent ottiene 599.000 spettatori (3.5% di share)

Nove: La frode raduna 347.000 spettatori (2% di share)

La musica di Ennio Morricone e la vita del compositore raccontata nel documentario a lui dedicato hanno conquistato il pubblico, facendo piazzare così Rai 1 sul podio. Quest’anno per Michelle è andata, invece, un po’ male. Verrà confermata una nuova edizione di Michelle Impossible & Friends anche nel 2025?

Ascolti tv mercoledì 20 marzo: preserale e access prime time

Rai 1:L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.030.000 spettatori (23.1% di share) mentre L’Eredità ha coinvolto 4.397.000 spettatori (26.5% di share)

Rai 2: TG2 delle 18:15 informa 308.000 spettatori (2.9% di share)

Rai 2: TGSport Sera totalizza 429.000 spettatori (3.6% di share)

Rai 2: N.C.I.S. – Unità Anticrimine raccoglie 419.000 spettatori (2.8% di share) e S.W.A.T. è visto da 573.000 spettatori (3.1% di share)

Rai 3: Le news dei TGR tengono informati 2.380.000 spettatori (13.7% di share)

Rai 3: Blob segna 1.048.000 spettatori (5.5% di share)

Rai 3: Generazione Bellezza raccoglie 1.063.000 spettatori (5.2% di share)

Rete 4: Terra Amara viene seguito da 534.000 spettatori (2.8% di share)

Canale 5: Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.971.000 spettatori (16.4% di share), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.202.000 spettatori (20.4% di share)

Italia 1: Studio Aperto Mag sigla 347.000 spettatori (2.4% di share)

Italia 1: C.S.I. – Scena del Crimine ottiene 597.000 spettatori (3.2% di share)

La7: Bull raduna 217.000 spettatori (1.4% di share)

Tv8: 4 Ristoranti ha deliziato 479.000 spettatori (2.8%di share)

Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 498.000 spettatori (2.9% di share)

Ancora una volta L’Eredità si conferma il game show più visto del preserale. Rai 1 batte quindi Canale 5 con Avanti Un Altro con il 26.5% di share contro il 20.4%.

Rai 1: Cinque Minuti raccoglie 4.785.000 spettatori (23% di share)

Rai 1: Affari Tuoi conquista 5.717.000 spettatori (26.7% di share)

Rai 2: TG2 Post interessa 540.000 spettatori (2.5% di share)

Rai 3: Il Cavallo e la Torre è visto da 1.282.000 spettatori (6.1% di share)

Rai 3: Un Posto Al Sole appassiona 1.768.000 spettatori (8.2% di share)

Rete 4: Stasera Italia ha raggiunto 683.000 spettatori (3.2% di share)

Canale 5: Striscia la Notizia raccoglie 3.078.000 spettatori (14.4% di share)

Italia 1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.383.000 spettatori (6.5% di share)

La7: Otto e Mezzo ha interessato 1.727.000 spettatori (8% di share)

Tv8: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 594.000 spettatori (2.8% di share)

Si conferma quindi vincitrice anche nell’access prime time Rai 1 con il famoso “gioco dei pacchi” di Affari Tuoi che batte l’informazione di Striscia La Notizia.

Ascolti tv mercoledì 2o marzo: il pomeriggio

Rai 1: La Volta Buona ha collezionato 1.307.000 spettatori (11.3% di share) nella prima parte e 1.475.000 spettatori (15.4% di share) nella seconda parte

Rai 1: Il Paradiso delle Signore registra 1.659.000 spettatori (19.9% di share)

Rai 1: La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.614.000 spettatori (19.9% di share) nella presentazione e di 2.005.000 spettatori (21.1%)

Canale 5: Beautiful raggiunge 2.369.000 spettatori (19.4% di share)

Canale 5: Endless Love incolla davanti al video 2.347.000 spettatori (20.5% di share)

Canale 5: Uomini e Donne interessa 2.686.000 spettatori (27.3% di share)

Canale 5: Amici fa sintonizzare 1.527.000 spettatori (18.4% di share)

Canale 5: La Promessa segna 1.609.000 spettatori (19.6% di share)

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.277.000 spettatori (15.7% di share) nella prima parte e a 1.228.000 spettatori (13.3% di share) nella seconda parte (I Saluti a 1.337.000 e il 12.4% di share)

Nel pomeriggio a vincere è quindi Canale 5, battuta in tutte le altre fasce orarie da Rai 1. Trasmissioni come Uomini e Donne ed Amici di Maria De Filippi si confermano una garanzia.

Ascolti tv mercoledì 2o marzo: il mattino

Rai 1: Unomattina intrattiene 792.000 spettatori (18.8% di share) e nella prima parte di Storie Italiane raggiunge 811.000 spettatori (19.5% di share)

Rai 1: Storie Italiane raccoglie 814.000 spettatori (15.8% di share)

Rai 1: È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.686.000 spettatori (17.4% di share)

Rai 2: Viva Rai2! dà il buongiorno a 1.048.000 spettatori (20% di share)

Rai 2: Radio2 Social Club è visto da 324.000 spettatori (7.8% di share)

Rai 2: I Fatti Vostri raduna 525.000 spettatori (9.1% di share) nella prima parte e 888.000 spettatori (9.5% di share) nella seconda parte

Rai 3: Agorà intrattiene 268.000 spettatori (5.4% di share) nella presentazione e 232.000 spettatori (5.4% di share)

Rai 3: Buongiorno Italia accoglie 589.000 spettatori (13.7% di share)

Rai 3: Elisir ottiene 290.000 spettatori (5.3% di share)

Rete 4: Tempesta d’Amore è seguito da 202.000 spettatori (4.9% di share)

Rete 4: Mattino 4 totalizza 192.000 spettatori (3.7% di share)

Rete 4: La Signora in Giallo raduna 622.000 spettatori (5.5% di share)

Canale 5: Mattino Cinque News raccoglie 821.000 spettatori (19.4% di share) nella prima parte e 808.000 spettatori (19.4% di share) nella seconda parte

Canale 5: Forum totalizza 1.379.000 spettatori (19% di share)

Italia 1: Georgie ottiene un ascolto di 161.000 spettatori (3.2% di share)

Italia 1: Chicago Fire sigla 131.000 spettatori (3% di share) nel primo episodio e 170.000 spettatori (4.2% di share) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. totalizza 259.000 spettatori (5.9% di share) nel primo episodio

Italia 1: Il daytime del Grande Fratello arriva a 562.000 spettatori (4.9% di share)

Se la giocano quindi Rai 1 e Canale 5, con la prima che scalza la seconda davvero di pochissimo nella prima parte della mattinata e la seconda che vince a mezzogiorno.