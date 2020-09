Ascolti tv 2 settembre 2020: Vanessa Incontrada e Conti volano

Gli ascolti Tv del 2 settembre 2020 hanno visto trionfare i Seat Music Awards su Rai Uno che dalle 20.46 alle 21.19 hanno raccolto 4.160.000 spettatori, il 18.5% di share. A seguire, la prima serata dello show ha conquistato 4.094.000 spettatori (22.2%). La ‘concorrenza’ di Canale 5, con Il Generale Dalla Chiesa, ha impegnato alla visione 1.582.000 spettatori (9.7%). Su Rai2, The Good Doctor 3 in prima visione assoluta ha interessato 1.477.000 spettatori (7%). Italia 1, con Acts of Violence, ha interessato 1.148.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Capri Revolution ha raccolto davanti al video 797.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Qualcosa di cui… Sparlare ha visto impegnati 793.000 utenti (4.1%).

Ascolti Tv di mercoledì 2 settembre

Guardando al prime time delle reti ‘minori’, su La7 lo speciale di Atlantide ha registrato 427.000 spettatori (2.3%). All’interno il film D-Day – Il Giorno più Lungo ha raccolto 521.000 spettatori (2.6%) mentre Fog of War – la Guerra Secondo Robert McNamara ha impegnato 167.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 Il Codice da Vinci segna 420.000 spettatori (2.3%). Sul Nove l’esordio di Avamposti – Dispacci dal Confine ha raccolto 468.000 spettatori (2.2%).

Reazione a Catena prosegue la sua cavalcata vincente

Nel preserale, Reazione a Catena su Rai Uno continua la sua cavalcata trionfante. La slot L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.326.000 spettatori (20.3%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.982.000 spettatori (25.5%). Parecchio sotto si posiziona la replica di The Wall – Protagonisti su Canale 5 che ha interessato 1.168.000 spettatori (10.7%) mentre The Wall ha interessato 2.037.000 spettatori (13,8%).

Ascolti Tv, a breve riprenderanno gli scontri ‘titanici’

Dopo il lockdown e l’estate, la tv ha tirato un po’ i remi in barca, proponendo in gran parte repliche. Nei prossimi 15 giorni inizierà la stagione vera e propria del piccolo schermo. Su Rai Uno al via Tale e Quale Show, diverse fiction e Ballando con le Stelle (il programma dovrebbe partire nonostante i casi di covid-19). Canale 5 si presenta invece ai nastri di partenza con le ‘armate’ reality, vedi Grande Fratello Vip 5 e Temptation Island, e il sempre verde Tu Si Que Vales. Inoltre sulla rete ammiraglia Mediaset, per quel che riguarda il pomeriggio, tornerà Uomini e Donne e Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Prontissima anche Mara Venier che sarà di nuovo al timone di Domenica In su Rai Uno.