Ascolti Tv 2 ottobre: Temptation Island Vip vince ancora

Ascolti Tv ieri 2 ottobre: Temptation Island si conferma leader della prima serata

Giunto alla terza puntata, Temptation Island Vip continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5. Anche ieri, infatti, la prima serata della rete ammiraglia Mediaset ha battuto i concorrenti confermandosi leader di ascolti. Il programma televisivo è riuscito a portare a casa l’ennesimo successo, conquistando ben 3.652.000 spettatori pari al 20.9% di share. Anche la serie televisiva di Rai 1 Una pallottola nel cuore 2 è riuscita ad avere un buon riscontro da parte del pubblico, dovendosi accontentare però di arrivare secondo con 3.805.000 spettatori pari al 16.3% di share. Simona Ventura, al timone del programma confezionato e prodotto da Maria De Filippi, non sbaglia davvero un colpo, confermandosi una perfetta padrona di casa. Umana ed empatica nel racconto delle storie protagoniste dell’avventura, la conduttrice è diventata anche la regina dei social, divertendo gli utenti con la sua incredibile schiettezza. E tra colpi di scena, situazioni ribaltate e attesissimi falò di confronto, la terza puntata di Temptation Island Vip di martedì 2 ottobre si aggiudica il primo posto negli ascolti tv. E nel cuore del pubblico!

Dati Auditel 2 ottobre: ecco gli ascolti tv della prima serata

Dopo aver assistito al falò di confronto anticipato tra Giordano Mazzocchi e Nilufat Addati, usciti insieme dal programma, attendiamo con ansia martedì prossimo. Su Canale 5, infati, ci sarà l’ultima puntata di Temptation Island Vip, in cui scopriremo il destino delle tre copie rimaste formate da Valeria Marini e Patrick Baldassari, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, e Sossio Aruta con Ursula Bennardo. Ma come sono stati gli ascolti sulle altre reti? Su Rai2 Stasera tutto è possibile ha interessato 1.499.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Next ha catturato l’attenzione di 1.257.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 il programma televisivo #Cartabianca ha raccolto davanti allo schermo 1.220.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su Rete4 Unbroken conquista 785.000 spettatori con il 3.8% di share, mentre su La7 DiMartedì ha registrato 1.505.000 spettatori con uno share del 7%. Infine, su TV8il film Angeli e Demoni ha segnato il 2.5% con 561.000 spettatori, mentre sul Nove Come Quando Fuori Piove ha catturato l’attenzione di 179.000 spettatori (0.7%).