Ascolti tv 2 ottobre 2020: Gf Vip recupera terreno su Tale e Quale Show

Gli ascolti tv di venerdì 2 ottobre 2020 hanno segnalato un piccolo recupero del Grande Fratello Vip su Tale e Quale Show. La sfida del venerdì sera per Alfonso Signorini non è affatto facile, anzi. Il programma di Carlo Conti è uno dei più amati in casa Rai e il pubblico è affezionatissimo a questo format, per cui sfidarlo non è mai semplice. Alfonso lo ha capito a sue spese, visto che per le prime settimane sembrava quasi impossibile avvicinarsi agli ascolti tv di Tale e Quale Show. E invece ieri sera è successo, perché gli ascolti del Gf Vip non si allontanano di molto: insomma, ha recuperato terreno su Rai Uno! Tale e Quale Show è stato seguito da quasi 3.800.000 spettatori – i dettagli li trovate nell’elenco di seguito -, con uno share del 18.4%. Il Grande Fratello Vip 5 invece ha appassionato poco più di tre milioni di spettatori, con il 18.2% di share. Prima di lasciarvi agli ascolti tv dettagliatissimi di ieri, vi segnaliamo anche i dati di È Sempre Mezzogiorno: 1.495.000 di spettatori con uno share del 12.96%.

Ascolti tv venerdì 2 ottobre 2020, tutti i dati della prima serata

Questi tutti i dati della prima serata di ieri 2 ottobre 2020:

Rai 1 – Tale e Quale Show: 3.782.191 di spettatori e il 18.42% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 5: 3.036.504 di spettatori e il 18.17% di share;

Rai 2 – NCIS: 1.514.515 di spettatori e il 6.15% di share; The Rookie: 1.143.000 di spettatori e il 5.07% di share;

Rai 3 – Le Ragazze: 846.598 spettatori e il 3.79% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.083.947 di spettatori e il 6.02% di share;

Italia 1 – Freedom – Oltre il Confine: 810.812 spettatori e il 4.3% di share;

La7 – Propaganda Live: 771.917 spettatori e il 4.26% di share;

TV8 – X Factor: 625.473 spettatori e il 2.86% di share;

Real Time – Bake Off Italia: 670.502 spettatori e il 2.83% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.080.159 di spettatori e il 4.53% di share.

Ascolti tv 2 ottobre 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale